ΗΠΑ: Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ σε ηλικία 89 ετών

Snapshot Ο Τζέι Ροκφέλερ, απόγονος γνωστής οικογένειας, πέθανε σε ηλικία 89 ετών χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα αίτια θανάτου του.

Υπηρέτησε τρεις δεκαετίες στη Γερουσία των ΗΠΑ και διετέλεσε δύο θητείες κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια.

Εργάστηκε για τη βελτίωση της πρόσβασης των φτωχότερων στην υγειονομική περίθαλψη και υποστήριξε νομοθεσίες για καθολική κάλυψη υγείας των Κλίντον και Ομπάμα.

Ψήφισε υπέρ του πολέμου στο Ιράκ το 2002, αλλά αργότερα εξέφρασε μεταμέλεια και κατηγόρησε τον πρόεδρο Μπους για παραπλάνηση.

Ως επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, τόνισε ότι ο πόλεμος βασίστηκε σε «ψευδείς προϋποθέσεις». Snapshot powered by AI

Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, απόγονος μίας από τις γνωστότερες και πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Ροκφέλερ πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, με την οικογένειά του να μην έχει αναφέρει μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου του.

Ο Τζέι Ροκφέλερ, Δημοκρατικός με προοδευτικές ιδέες, υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στην αμερικανική Γερουσία, ενώ προηγουμένως διατέλεσε για δύο θητείες κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια.

Σε όλες τις θητείες του στη Γερουσία των ΗΠΑ, ο Τζέι Ροκφέλερ εργάστηκε για την βελτίωση της πρόσβασης των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων στην υγειονομική περίθαλψη.

Υποστήριξε την αποτυχημένη πρόταση του Μπιλ Κλίντον για καθολική καλύψη υγειονομικής ασφάλισης τη δεκαετία του 1990 και, στη συνέχεια, την επιτυχημένη προσπάθεια Μπαράκ Ομπάμα για τον νόμο αναμόρφωσης της υγείας, ο οποίος υπεγράφη το 2010.

Ο Ροκφέλερ ψήφισε το 2002 υπέρ του μέτρου του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τζορτζ Μπους που εξουσιοδοτούσε τον πόλεμο στο Ιράκ, ο οποίος ξεκίνησε με την εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα το 2003.

Αργότερα εξέφρασε μεταμέλεια για την ψήφο του και, ως επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, κατηγόρησε τον Μπους ότι οδηγήσει το έθνος σε πόλεμο βασιζόμενος σε «ψευδείς προϋποθέσεις».

«Αν γνώριζα τότε όσα γνωρίζω τώρα, θα είχα ψηφίσει κατά», δήλωσε ο Ροκφέλερ στην εφημερίδα Charleston Gazette το 2004.

Διαβάστε επίσης