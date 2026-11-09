Εύβοια: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο φεύγει εκτός δρόμου και κάνει τούμπες στον αέρα - Βίντεο

Snapshot Κατά τη διάρκεια του χωμάτινου Ράλι Αλιβερίου στην Εύβοια, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ανατράπηκε και έκανε τούμπες στον αέρα.

Το αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (8/11) στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια του χωμάτινου Ράλι Αλιβερίου.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και σε βίντεο, ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Το αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να φέρει πολλές τούμπες και να προκαλέσει ανησυχία στους παρευρισκόμενους για την κατάσταση του οδηγού.

Παρά την έντονη σύγκρουση, πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

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