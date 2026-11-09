Βραζιλία: Τραγωδία με δέκα νεκρούς – Αυτοκίνητο κατέληξε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το όχημα ανατράπηκε και κατέληξε στο νερό, περίπου 140 χιλιόμετρα από το Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βραζιλία: Τραγωδία με δέκα νεκρούς – Αυτοκίνητο κατέληξε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δέκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε και έπεσε σε λίμνη στην περιοχή Μπάρα Μάνσα της Βραζιλίας.
  • Η επιχείρηση διάσωσης περιελάμβανε περίπου 30 πυροσβέστες, δύο δύτες, δέκα οχήματα πυροσβεστικής και ένα σκάφος, αλλά όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, με αυτοψία στο σημείο και κατάσχεση εγγράφων του οχήματος.
  • Η τοπική αυτοδιοίκηση κήρυξε τριήμερο πένθος για τα θύματα της τραγωδίας.
  • Το δυστύχημα συνέβη σε περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχοπτώσεις, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί αν οι καιρικές συνθήκες ευθύνονται για το συμβάν.
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Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Βραζιλία, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε και έπεσε σε λίμνη, στην περιοχή Μπάρα Μάνσα, περίπου 140 χιλιόμετρα από το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/11), με τις αρχές να κινητοποιούν ισχυρές δυνάμεις για την ανάσυρση των επιβατών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, δύο δύτες και δέκα οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς και ένα σκάφος.

Ωστόσο, όταν οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το βυθισμένο αυτοκίνητο, ήταν ήδη αργά. «Τα θύματα ήταν νεκρά όταν ανασύρθηκαν από το όχημα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει πώς το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στη λίμνη. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ενώ κατασχέθηκαν έγγραφα του οχήματος για περαιτέρω εξέταση. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Βόλτα Ρεντόντα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση της Μπάρα Μάνσα κήρυξε τριήμερο πένθος για τα θύματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα Σαββατοκύριακο έντονων καιρικών φαινομένων στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε αρκετούς δρόμους, ακόμη και σε τουριστικές περιοχές όπως η Κοπακαμπάνα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην τραγωδία.

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