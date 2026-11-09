Αιματηρή επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 25χρονος μετά από μαχαίρωμα στην κοιλιά

Snapshot Ένας 25χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα σε αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Πάντων το απόγευμα της Δευτέρας.

Μαζί με τον 25χρονο, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο μεταφέρθηκε και ένα ακόμα άτομο με ελαφρότερα τραύματα.

Οι τρεις δράστες της επίθεσης αναζητούνται από τις αρχές.

Οι συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 25χρονου.

Όπως αναφέρει το voria.gr, περίπου στις 19:30 το απόγευμα, στην περιοχή των Αγίων Πάντων, μετά από επεισόδιο με τρία άτομα, ένας 25χρονος Ρομά τραυματίστηκε από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον νεαρό καθώς και ακόμη ένα άτομο που ήταν μαζί με το θύμα, το οποίο φέρει πιο ελαφρά τραύματα, διακομίζοντάς τους στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Οι τρεις δράστες αναζητούνται ενώ οι συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης διερευνώνται από τις αρχές.

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