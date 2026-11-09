Θεσσαλονίκη: Νεκροί, άστεγοι και άνθρωποι με αναπηρία επιστρατεύονταν ως αχυράνθρωποι στο κύκλωμα

Snapshot Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούσε νεκρούς, άστεγους και άτομα με αναπηρία ως αχυράνθρωπους για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών και φοροδιαφυγή.

Η ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ, με 1.283 κατηγορούμενους να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το δίκτυο λειτουργούσε μέσω τεσσάρων υποκυκλωμάτων με βασικούς ρόλους από δικηγόρους και λογιστές που παρείχαν πακέτα αχυρανθρώπων και διαχειρίζονταν τα εικονικά στοιχεία.

Ανάμεσα στους εμφανιζόμενους διαχειριστές ήταν και πρόσωπα που είχαν πεθάνει ή βρισκόταν σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης χωρίς γνώση της χρήσης των στοιχείων τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται και δύο επιχειρηματίες, κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, παραμένουν άφαντοι ενώ ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων. Snapshot powered by AI

Ακόμη και άνθρωποι που είχαν φύγει από τη ζωή, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, άστεγοι και οικονομικά εξαθλιωμένοι πολίτες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνες» σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη.

Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε τα προσωπικά στοιχεία ανυποψίαστων ή ευάλωτων προσώπων, εμφανίζοντάς τα ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές εταιρειών, πίσω από τις οποίες παρέμεναν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.

Οι αποκαλύψεις για τη δράση της οργάνωσης αναδεικνύουν το εύρος και την πολυπλοκότητα της απάτης, με τις εταιρείες να συσσωρεύουν τεράστιες οφειλές και το Δημόσιο να υφίσταται ζημιά που ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της έρευνας είναι ένας λαντζέρης που εμφανιζόταν συνδεδεμένος με εταιρείες εκατομμυρίων, ένας σερβιτόρος με συμμετοχή σε δεκάδες επιχειρήσεις, αλλά και πρόσωπα που εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως εταιρικοί διαχειριστές ακόμη και μετά τον θάνατό τους.

Νεκροί αχυράνθρωποι και η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν

Το κύκλωμα φέρεται να μην δίσταζε να χρησιμοποιεί ακόμη και ανθρώπους που είχαν πεθάνει, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 12 νεκροί περιλαμβάνονταν στον μηχανισμό των εικονικών διαχειριστών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 59χρονου, ο οποίος πέθανε το 2025, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες που συνδέονται με την οργάνωση και είχαν συσσωρεύσει χρέη άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η περίπτωση του πρώην μοντέλου και ηθοποιού Ερρίκου Πετιλόν. Παρότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία και εργαζόταν ως υπάλληλος υποδοχής με καθεστώς μερικής απασχόλησης και αποδοχές κατώτατου μισθού, την 1η Μαρτίου 2023 εμφανίστηκε ως διαχειριστής οκτώ εταιρειών. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευσαν οφειλές που ξεπερνούσαν τις 500.000 ευρώ.

Στο δίκτυο φέρεται να εντάχθηκαν ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομική και κοινωνική θέση.

Ενδεικτική είναι η μαρτυρία ανθρώπου με αναπηρία 80%, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου, ο οποίος υποστηρίζει ότι γνωστός του, λογιστής και γείτονάς του, τον οποίο εμπιστευόταν, χρησιμοποίησε εν αγνοία του τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet για να δημιουργήσει εταιρείες στο όνομά του.

«Είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν χρόνια. Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονας και τον εμπιστευόμουν. Είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες, χωρίς να το γνωρίζω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Άστεγοι, άποροι και εργαζόμενοι με μισθούς πείνας στα πλοκάμια του κυκλώματος

Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που ζούσαν με επιδόματα, βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας, ήταν άστεγοι ή αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης, αλλά εμφανίζονταν στα εταιρικά μητρώα ως διαχειριστές δεκάδων επιχειρήσεων.

Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι Αρχές, άνδρας με μηδενικά εισοδήματα εμφανίστηκε συνδεδεμένος με 10 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στο Δημόσιο ύψους 30.033.700,32 ευρώ. Την ίδια περίοδο, ο ίδιος εργαζόταν ως λαντζέρης με μηνιαίες αποδοχές 454 ευρώ, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν και ως οδηγός φορτηγού, με μισθό 440 ευρώ τον μήνα.

Σε άλλη περίπτωση, άνδρας που είχε πεθάνει το 2023 εξακολουθούσε να εμφανίζεται στα φορολογικά στοιχεία και να λαμβάνει παραστατικά από την Εφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συμμετείχε ως διαχειριστής και εταίρος σε 19 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν οφειλές ύψους 14.816.440 ευρώ. Παράλληλα, εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε επιχείρηση εμπορίας φρούτων, με μηνιαίο μισθό περίπου 950 ευρώ.

Οι περιπτώσεις αυτές αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός στρατολόγησης αχυρανθρώπων, με πρόσωπα που είτε δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τις επιχειρήσεις είτε αγνοούσαν πλήρως ότι χρησιμοποιούνταν τα στοιχεία τους.

Ζημιά άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ – 1.283 κατηγορούμενοι

Πίσω από τη φαινομενικά νόμιμη λειτουργία επιχειρήσεων, όπου οι ταμειακές μηχανές χτυπούσαν κανονικά και η εικόνα προς τα έξω παρέπεμπε σε εύρωστες δραστηριότητες, φέρεται να είχε στηθεί ένας εκτεταμένος μηχανισμός φοροδιαφυγής και δημιουργίας εικονικών εταιρειών.

Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.283.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες από τους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του real estate. Οι ίδιοι φέρονται να παρέμεναν εκτός των επίσημων εταιρικών σχημάτων, διατηρώντας αποστάσεις από τις εταιρείες-κελύφη, ενώ εξακολουθούσαν να αποκομίζουν τα οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητά τους.

Οι κομβικοί ρόλοι στην οργάνωση και τα τέσσερα υποκυκλώματα

Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού απαιτούσε τη συμμετοχή προσώπων με εξειδικευμένες γνώσεις και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν ένας δικηγόρος και τρεις λογιστές, οι οποίοι αποτελούσαν βασικούς κρίκους στη λειτουργία των επιμέρους ομάδων.

Το πρώτο υποκύκλωμα φέρεται να είχε ως επικεφαλής γνωστό δικηγόρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να προμήθευε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με έτοιμα «πακέτα» αχυρανθρώπων. Το κόστος κάθε πακέτου υπολογίζεται μεταξύ 2.000 και 2.500 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα, περιλάμβανε ακόμη και πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ.

Στο δεύτερο υποκύκλωμα, κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε λογιστής με το προσωνύμιο «Αρχιτέκτονας». Η αρμοδιότητά του ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δημιουργία εικονικών εταιρειών, στις οποίες μεταφέρονταν φορολογικές υποχρεώσεις και χρέη. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS.

Το τρίτο υποκύκλωμα φέρεται να είχε ως βασικό αντικείμενο τη στρατολόγηση νέων αχυρανθρώπων, με υπεύθυνο ακόμη έναν λογιστή.

Στο τέταρτο υποκύκλωμα, επικεφαλής φέρεται να ήταν γυναίκα με το προσωνύμιο «Βιτρίνα», στην κατοχή της οποίας εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες. Οι Αρχές εντόπισαν επίσης ηλεκτρονικό αρχείο Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet, ενώ η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είχε την ευθύνη για τη διαχείριση των παράνομων εισπράξεων.

Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και πρώην μοντέλο στη δικογραφία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ονόματα που περιλαμβάνονται στην πολυσέλιδη δικογραφία. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται βρίσκονται τρεις πρώην αθλητές: δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας πρώην μπασκετμπολίστας.

Πρόκειται για πρόσωπα με πολυετή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, σημαντικές διακρίσεις και αναγνωρισιμότητα. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους τρεις δεν συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και συγγενικά τους πρόσωπα.

Άφαντοι δύο επιχειρηματίες – Αύριο ξεκινούν οι απολογίες

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση και παραμένουν άφαντοι.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας ξεκινά αύριο νωρίς το πρωί, όταν οι πρώτοι συλληφθέντες θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση.

Οι απολογίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, στην ιεραρχία των εμπλεκομένων και στον βαθμό συμμετοχής των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας.

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