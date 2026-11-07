Θεσσαλονίκη: Στη Δικαιοσύνη 18 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - «Πολύ γνωστά ονόματα»

Snapshot Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε υπόθεση φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερα από 10 νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και συνέλαβε 18 άτομα, μεταξύ των οποίων ιδιοκτήτες που χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους».

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν κρυμμένα βιβλία και στοιχεία που αποδεικνύουν συστηματική απόκρυψη εισοδημάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα τερματικά POS και στα λογιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι δεν γνώριζαν για την υπόθεση και αναμένει τη δικογραφία για να απαντήσει στον εισαγγελέα, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Εμπλέκονται γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος υπεράσπισης.

Η μοναδική γυναίκα που συνελήφθη δεν έχει εμπλοκή στο κύκλωμα και συνελήφθη για οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε όπλο αντίκα στο σπίτι της χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία άδειας. Snapshot powered by AI

Στην αποκάλυψη μιας εκτεταμένης υπόθεσης φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από σαρωτικούς ελέγχους σε περισσότερα από 10 νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 18 άτομα, άνδρες και μία γυναίκα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πραγματικοί ιδιοκτήτες καταστημάτων που χρησιμοποιούσαν εικονικούς εκπροσώπους («αχυρανθρώπους») για να καλύπτουν τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ εντόπισαν κρυμμένα βιβλία και στοιχεία που πιστοποιούν τη δράση κυκλώματος με συστηματική απόκρυψη τεράστιων εισοδημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (07.11.2026) στα δικαστήρια, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στα τερματικά POS και στα λογιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο συνήγορος υπεράσπισης πέντε εκ των κατηγορουμένων, Αντώνης Κουδρόγλου, ανέφερε πως η πρώτη αντίδραση των εντολέων του ήταν ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό για την υπόθεση, καθώς κατά την προανάκριση δεν τους παρασχέθηκε η σχετική πληροφόρηση για τα στοιχεία που συλλέχθηκαν.

«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», δήλωσε ο κ. Κουδρόγλου.

Σε σχετική ερώτηση για το αν οι εντολείς του αρνούνται τη συμμετοχή ή την γνώση των παρανομιών, ο δικηγόρος σημείωσε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί. Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».

«Γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής»

Ο κ. Κουδρόγλου επιβεβαίωσε παράλληλα τις πληροφορίες ότι στην υπόθεση εμπλέκονται ισχυρά πρόσωπα της τοπικής αγοράς: «Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης».

Αναφερόμενος στο χρονικό των συλλήψεων και τις συνθήκες κράτησης, πρόσθεσε: «Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ. Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».

Η διευκρίνιση για τη σύλληψη της γυναίκας

Τέλος, ο δικηγόρος ξεκαθάρισε τη θέση της μοναδικής γυναίκας που συνελήφθη κατά την επιχείρηση, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο κύκλωμα:

«Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».

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