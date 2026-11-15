Ισλανδία: Αναστάτωση σε πτήση προς το Μιλάνο με μεθυσμένο επιβάτη που κρατούσε μαχαίρι κουζίνας

Snapshot Σε πτήση της easyJet από την Ισλανδία προς το Μιλάνο, ένας μεθυσμένος επιβάτης κρατούσε μαχαίρι κουζίνας και προκάλεσε ανησυχία στους επιβάτες.

Ο επιβάτης δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να απειλήσει ή να επιτεθεί σε άλλους, και η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως «επιπέδου 1» επικινδυνότητας.

Το πλήρωμα κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση και οι αρχές περίμεναν το αεροσκάφος κατά την προσγείωση για να αναλάβουν δράση.

Η easyJet καταδίκασε τη συμπεριφορά και τόνισε την προτεραιότητα στην ασφάλεια επιβατών και πληρώματος, επαινώντας τον επαγγελματισμό του προσωπικού της.

Παραμένει άγνωστο πώς ο επιβάτης κατάφερε να περάσει το μαχαίρι στο αεροσκάφος. Snapshot powered by AI

Στιγμές αναστάτωσης βίωσαν επιβάτες σε πτήση της easyJet από την Ισλανδία προς την Ιταλία, όταν ένας μεθυσμένος επιβάτης άρχισε να φωνάζει και να κρατά ένα μαχαίρι κουζίνας.

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση U23970, η οποία αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο του Κεφλαβίκ, στην Ισλανδία, με προορισμό το αεροδρόμιο της Λομβαρδίας, στο Μιλάνο. Κατά την προσγείωση, οι πιλότοι επικοινώνησαν με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για να ενημερώσουν για την κατάσταση και να αξιολογήσουν την πιθανότητα παρέμβασης των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με το portal AirLive, ο άνδρας ξεκίνησε να φωνάζει, προσελκύοντας την προσοχή επιβατών και πληρώματος, που διαπίστωσαν ότι είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ο επιβάτης δεν το χρησιμοποίησε για να απειλήσει ή να επιτεθεί σε άλλα άτομα και οι πιλότοι χαρακτήρισαν τον βαθμό επικινδυνότητας ως «επιπέδου 1».

Το πλήρωμα κατάφερε να διατηρήσει την κατάσταση υπό έλεγχο, αποτρέποντας την υποβάθμιση της ασφάλειας της πτήσης λόγω της συμπεριφοράς του άνδρα. Παράλληλα, οι αρχές κινητοποιήθηκαν και περίμεναν το αεροσκάφος στον διάδρομο προσγείωσης, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση αμέσως μετά την άφιξή του.

Από την πλευρά της, η easyJet καταδίκασε τέτοιου είδους συμπεριφορές, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά της. Επιπλέον, εξήρε τον επαγγελματισμό του προσωπικού της, επισημαίνοντας ότι είναι ειδικά εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Ανοιχτό παραμένει όμως το ερώτημα πώς ο δράστης κατάφερε να μεταφέρει στο αεροσκάφος το μεταλλικό αντικείμενο.

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