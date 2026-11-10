Κρητικό γλέντι πριν από την πτήση: Η λύρα ξεσήκωσε το αεροδρόμιο

Οι επιβάτες μιας πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς το Ηράκλειο, αποφάσισαν να μετατρέψουν την αναμονή σε... αυθόρμητο γλέντι

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Κρητικό γλέντι πριν από την πτήση: Η λύρα ξεσήκωσε το αεροδρόμιο
ΕΛΛΑΔΑ
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Η καθυστέρηση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια αυθόρμητη μουσική βραδιά, με πρωταγωνιστή τον Νίκο Γωνιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.

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