Κρητικό γλέντι πριν από την πτήση: Η λύρα ξεσήκωσε το αεροδρόμιο
Οι επιβάτες μιας πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς το Ηράκλειο, αποφάσισαν να μετατρέψουν την αναμονή σε... αυθόρμητο γλέντι
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Η καθυστέρηση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια αυθόρμητη μουσική βραδιά, με πρωταγωνιστή τον Νίκο Γωνιανάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
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