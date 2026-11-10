Πρώην πιλότος αποκαλύπτει: Το πιο επικίνδυνο σενάριο σε μια πτήση δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι

Όσοι φοβούνται τα αεροπλάνα ίσως αισθανθούν λίγο πιο καθησυχασμένοι μαθαίνοντας ότι το πιο επικίνδυνο ενδεχόμενο σε μια πτήση δεν αφορά απαραίτητα την ώρα που το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στον αέρα. Σύμφωνα με πρώην κυβερνήτη, η απογείωση είναι συνήθως το πιο απαιτητικό και επικίνδυνο στάδιο ενός ταξιδιού.

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