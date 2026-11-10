Απελάθηκε με πτήση τσάρτερ ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες στο Ναύπλιο

Snapshot Ο 27χρονος Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες στο Ναύπλιο απελάθηκε με πτήση τσάρτερ προς το Μπαγκλαντές.

Η άδεια διαμονής του ανακλήθηκε καθώς λειτουργούσε ως «κράχτης», διευκολύνοντας τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.

ΜΚΟ επιχείρησαν νομικά να μπλοκάρουν την απέλασή του με τρία αιτήματα ασύλου, τα οποία απορρίφθηκαν ως καταχρηστικά.

Το κράτος απέδειξε την ικανότητά του να ολοκληρώνει τις διαδικασίες επιστροφής παρά τις προσφυγές και τις προσπάθειες παράτασης της παραμονής.

Η αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη ήρθε άμεσα μετά τη δημοσίευση του βίντεο που προωθούσε την παράνομη μετανάστευση, οδηγώντας στην ταχεία ανάκληση της άδειας διαμονής και απέλαση. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο της επιστροφής για τη χώρα του πήρε ο 27χρονος Μπαγκλαντεσιανός, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε προκαλέσει σάλο αναρτώντας βίντεο στα social media όπου καλούσε συμπατριώτες του να έρθουν παράνομα στο Ναύπλιο, τάζοντάς τους πως δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν ποτέ αστυνομικούς ελέγχους ή τον κίνδυνο της απέλασης.

Από ό,τι φαίνεται όμως ήταν τελικά γραφτό του, αυτό που υποστήριζε ότι δεν θα πάθουν οι άλλοι, να το πάθει ο ίδιος. Έτσι μετά την κατακραυγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία..

Και σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία απομάκρυνσής του ολοκληρώθηκε και ο 27χρονος επιβιβάστηκε σε πτήση τσάρτερ από την Αθήνα με προορισμό το Μπαγκλαντές, μαζί με άλλους 50 παράνομους μετανάστες (από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός διέμενε νόμιμα στη χώρα μας, ωστόσο το καθεστώς νομιμότητάς του ανακλήθηκε, καθώς με τη δημόσια στάση του λειτουργούσε ως «κράχτης», διευκολύνοντας ουσιαστικά τα κυκλώματα των διακινητών.

Ο «αγώνας» των ΜΚΟ να τον κρατήσουν στην Ελλάδα

Η υπόθεση ανέδειξε και τον ρόλο συγκεκριμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Όπως αποκαλύπτεται, ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο μεταναστευτικό έδωσε πραγματική «μάχη» μέχρι την τελευταία στιγμή για να μπλοκάρει την απέλαση. Δύο δικηγόροι της οργάνωσης προσπαθούσαν με συνεχείς νομικές ενέργειες να εξασφαλίσουν την παραμονή του στην Ελλάδα, φτάνοντας στο σημείο να υποβάλουν έως και τρία διαδοχικά αιτήματα ασύλου! Τα αιτήματα αυτά κρίθηκαν τελικά καταχρηστικά και απορρίφθηκαν, εξαντλώντας κάθε περιθώριο παραμονής του στη χώρα.

Για το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει τεράστιο συμβολισμό. Αποδεικνύει στην πράξη ότι το κράτος μπορεί να ολοκληρώνει τις διαδικασίες επιστροφής, βάζοντας φρένο στις προσπάθειες παράτασης της παραμονής μέσω διαδοχικών προσφυγών.

Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, η υπόθεση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται: αποτροπή παραμονής αλλοδαπών όταν οι αρχές έχουν κρίνει οριστικά ότι δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Το βίντεο της πρόκλησης και η άμεση παρέμβαση Πλεύρη

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου, όταν το θράσος του 27χρονου ξεπέρασε κάθε όριο. Στο περιβόητο βίντεο από το Ναύπλιο, καλούσε μετανάστες να πάνε στην περιοχή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει άφθονη εργασία και πως η Ελληνική Αστυνομία δεν θα τους ελέγξει ποτέ, «ακόμη κι αν παραμείνουν δεκαετίες χωρίς χαρτιά».

Η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη ήταν άμεση, επισημαίνοντας ότι τέτοια βίντεο στέλνουν επικίνδυνα και ψευδή μηνύματα, αποτελώντας εργαλείο στα χέρια των κυκλωμάτων. Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε γρήγορα τον άνδρα, σχημάτισε δικογραφία και στις 26 Ιουνίου ανακλήθηκε η άδεια διαμονής του, ανοίγοντας τον δρόμο για την απέλασή του.

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