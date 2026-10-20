Κυρανάκης: «Η αριστερά υποκινεί βίαιες διαδηλώσεις - Η Γαλλία πληρώνει την παράνομη μετανάστευση»

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνδέει τα επεισόδια στη Γαλλία με την παράνομη μετανάστευση και τα προβλήματα κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας.

Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψει την επανάληψη εικόνων αναταραχής και πρέπει να προστατεύσει την κοινωνική ομαλότητα.

Κατηγορεί την Αριστερά ότι υποκινεί βίαιες διαδηλώσεις και εκμεταλλεύεται την κοινωνική ένταση.

Τονίζει ότι η ελευθερία της διαμαρτυρίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για βίαιες πράξεις και καταστροφές.

Προτείνει την αύξηση των μισθών ως την πιο αποτελεσματική απάντηση στην ακρίβεια και τις οικονομικές πιέσεις των νοικοκυριών. Snapshot powered by AI

Στις εκτεταμένες διαδηλώσεις και τα επεισόδια που προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη αναφέρθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκαν οι εικόνες από τη Γαλλία, η παράνομη μετανάστευση, η κοινωνική ένταση και το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν αντίστοιχα φαινόμενα βίας και στην Ελλάδα.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι όσοι προχώρησαν σε καταστροφές στη Γαλλία δεν ήταν μαθητές, αλλά άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή για να προκαλέσουν ζημιές. «Η Γαλλία πληρώνει τις συνέπειες της αθρόας παράνομης μετανάστευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τα επεισόδια με τα προβλήματα κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας που, όπως είπε, αντιμετωπίζει η χώρα.

Η Γαλλία και οι συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εικόνα μιας ιδιοκτήτριας μικρού καταστήματος στο Παρίσι, η οποία προσπαθούσε να αποτρέψει τους διαδηλωτές από το να καταστρέψουν την περιουσία της. «Είναι συγκλονιστική η εικόνα μιας απλής ιδιοκτήτριας ενός μικρού μαγαζιού στο Παρίσι που τους λέει “σταματήστε, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας”», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών στάσεων απέναντι στην κοινωνία: από τη μία, όσοι επιλέγουν τη βία και τις καταστροφές και, από την άλλη, οι πολίτες που θέλουν να εργάζονται, να δημιουργούν και να διατηρούν την κοινωνική ειρήνη.

«Υπάρχει μια τάση στην κοινωνία, η οποία θέλει να καταστρέφει και μια άλλη τάση η οποία θέλει να χτίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψει την επανάληψη εικόνων χάους και γενικευμένης αναταραχής. «Δεν θα επιτρέψουμε να κυλήσει η χώρα στο χάος, όπως έγινε στο παρελθόν», δήλωσε, δίνοντας έμφαση στην προστασία της κοινωνικής ομαλότητας και της ασφάλειας των πολιτών.

Η πολιτική αντιπαράθεση για τον κίνδυνο επεισοδίων στην Ελλάδα

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του σχετικά με το ενδεχόμενο να μεταφερθούν εικόνες βίας και στην Ελλάδα, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την κοινωνική ένταση.

«Η Αριστερά εύχεται και θρέφεται από τα διαφαινόμενα», ανέφερε, παραπέμποντας στις κινητοποιήσεις του 2008, αλλά και στις εικόνες από την «πάνω και κάτω Πλατεία» κατά την περίοδο των Μνημονίων.

«Η δική μας γενιά έζησε τις συνέπειες αυτής της αναταραχής. Η Ελλάδα άφησε με πάρα πολύ κόπο πίσω της αυτήν την εικόνα του χάους και της καταστροφής», σημείωσε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, κυρίως στον χώρο της Αριστεράς, που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν ανάλογες εικόνες μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τέτοιες επιδιώξεις δεν περιορίζονται σε έναν πολιτικό χώρο, καθώς, όπως είπε, αντίστοιχοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν και από την Ακροδεξιά.

Ο διάλογος με τους μαθητές και η κοινωνική ηρεμία

Ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος, οι διαμαρτυρίες και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι απεργίες αποτελούν νόμιμες μορφές κοινωνικής έκφρασης, οι οποίες πραγματοποιούνται και στην Ελλάδα στο πλαίσιο των θεσμών.

Όπως τόνισε, όμως, η ελευθερία της διαμαρτυρίας δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για καταστροφές, λεηλασίες και βίαιες ενέργειες. Κατά την άποψή του, τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί στη χώρα ένα επίπεδο κοινωνικής ηρεμίας που πρέπει να προστατευθεί.

«Ο κανονικός άνθρωπος που μας βλέπει, ο απλός νοικοκύρης, ο απλός μαγαζάτορας, ο οποίος βλέπει την εικόνα του συναδέλφου του στο Παρίσι να καταστρέφεται μέσα σε ώρες η περιουσία του, θέλει κοινωνική ηρεμία», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η Πολιτεία οφείλει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους μαθητές και τη νεολαία, προκειμένου οι διαφωνίες και τα αιτήματα να εκφράζονται ειρηνικά και μέσα από θεσμικές διαδικασίες.

Η ακρίβεια και η αύξηση των μισθών

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ακρίβεια και στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων μέσα από την αύξηση των μισθών.

«Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών. Δεν υπάρχει άλλη πειστική απάντηση, η οποία να μπορεί να κάνει οικονομικά ανεξάρτητους τους πολίτες», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τα οικονομικά περιθώρια έχουν περιοριστεί σημαντικά για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, καθώς οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα ενοίκια και στα καθημερινά έξοδα επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει πως μπορεί να εφαρμόζει πολιτικές που οδηγούν σε αυξήσεις μισθών, θέτοντας ως στόχο τη σταδιακή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.