Νάξος: 16χρονη έπεσε από ταράτσα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική

Snapshot Μια 16χρονη στη Νάξο έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική νοσοκομείου της Αθήνας.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Νάξου χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Η κατάσταση της 16χρονης χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της υγείας της.

Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σε χωριό της Νάξου, με μία 16χρονη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η 16χρονη επέστρεψε στο σπί της αργά το βράδυ και λίγο αργότερα, σημειώθηκε το περιστατικό. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η ανήλικη έπεσε από την ταράτσα της οικίας της, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής της. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες για την αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, αλλά πλέον σταθερή. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της υγείας της.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 16χρονη, βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα της οικίας της, διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

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