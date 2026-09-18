Κοινό μήνυμα από ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Στεκόμαστε ενωμένοι»

Μία φωτογραφία... χίλιες λέξεις λένε και αυτό ακριβώς αποτυπώθηκε και από την Παναθηναϊκή συνάντηση κορυφής!

Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Γιάννης Αλαφούζος είδαν μαζί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», έπειτα από πρόσκληση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ κι έδειξαν ότι υπάρχει «πράσινη» συσπείρωση.

Μάλιστα τόσο η ΠΑΕ, όσο και η ΚΑΕ ανήρτησαν στα social media τη φωτογραφία κι έγραφαν «Στεκόμαστε ενωμένοι».

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