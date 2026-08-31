Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

Η παρατεταμένη ζέστη επιμένει παρά το γεγονός πως φτάσαμε μια ημέρα πριν από τον Σεπτέμβριο

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων
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  • Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με θερμές συνθήκες και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
  • Σταδιακά αναμένεται ήπια πτώση της θερμοκρασίας που θα φέρει τις τιμές πιο κοντά στους μέσους όρους του μήνα.
  • Μετά τις 7 έως 10 Σεπτεμβρίου αυξάνεται η πιθανότητα για θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα και η αβεβαιότητα στην πρόγνωση.
  • Η ανάλυση βασίζεται σε ensemble προγνώσεις που εστιάζουν στο γενικό κλίμα και την αβεβαιότητα, όχι σε ακριβείς τιμές ανά περιοχή.
  • Η Ελλάδα χωρίζεται σε έξι κλιματικές ζώνες για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα το επόμενο δεκαπενθήμερο.
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Μια συνολική εκτίμηση την εξέλιξη της θερμοκρασίας στην Ελλάδα το προσεχές δεκαπενθήμερο δείχνει πως ο Σεπτέμβριος ξεκινά με θερμές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, σταδιακά αναμένεται μια ήπια πτώση, η οποία θα φέρει τις τιμές πιο κοντά στους μέσους όρους του μήνα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος προχώρησε σε ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο, η ανάλυση της θερμοκρασιακής τάσης βασίζεται σε ensemble προγνώσεις, που δεν εστιάζουν σε ακριβείς τιμές για κάθε περιοχή, αλλά στο γενικό κλίμα και την αβεβαιότητα που το συνοδεύει.

Για την καλύτερη κατανόηση, η Ελλάδα χωρίζεται σε έξι κλιματικές ζώνες: Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα–Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά–Αττική, Πελοπόννησο και Αιγαίο–Κρήτη.

Η σύνθεση των δεδομένων αυτών παρέχει έναν αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείκτη που επιτρέπει την παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, το θερμό σενάριο είναι το πιθανότερο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλότερες από τα κλιματικά επίπεδα. Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, που είναι αναμενόμενη καθώς απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι, δεν σημαίνει απαραίτητα ψυχρότερες συνθήκες από το φυσιολογικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και τα κλιματικά επίπεδα μειώνονται την περίοδο αυτή, καθιστώντας πιο σημαντική την απόκλιση από το μέσο όρο παρά την απόλυτη τιμή της θερμοκρασίας.

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Μετά τις 7 έως 10 Σεπτεμβρίου, η πιθανότητα για θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα αυξάνεται, ενώ παράλληλα διευρύνεται και το εύρος των πιθανών σεναρίων. Αυτή η αύξηση της αβεβαιότητας είναι φυσιολογική όσο μεγαλώνει ο προγνωστικός ορίζοντας.

Συνοψίζοντας, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με θερμές καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασίες γενικά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη συνέχεια, αναμένεται μια σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας, που θα επαναφέρει τις τιμές πιο κοντά στα κλιματικά πρότυπα του μήνα.

Η παρακολούθηση των ensemble προγνώσεων επιβεβαιώνει την ανάγκη εστίασης όχι σε ακριβείς θερμοκρασιακές τιμές, αλλά στην κατεύθυνση και την αβεβαιότητα που συνοδεύει την πρόγνωση, ειδικά μετά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

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