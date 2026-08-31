Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια

Snapshot Η θερμοκρασία τη Δευτέρα 31 Αυγούστου παραμένει υψηλή, κυμαίνοντας μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου, αλλά χωρίς καύσωνα.

Τοπικές βροχές και όμβροι αναμένονται στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν από νότιες διευθύνσεις μεταφέροντας αφρικανική σκόνη, ενώ στα ανατολικά επικρατούν βοριάδες με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία αυξάνεται έως και τους 38 βαθμούς με τοπικούς όμβρους στα ορεινά των δυτικών και βόρειων περιοχών.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Snapshot powered by AI

Σε υψηλά επίπεδα κινείται και σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου η θερμοκρασία, χωρίς όμως να φτάνει τις τιμές καύσωνα των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, στις περισσότερες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα δείξει από 34 έως 36 βαθμούς.

Επιπλέον, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται βροχές τις μεσημβρινές ώρες, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά, ευνοώντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ στα ανατολικά σημειώνονται βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 και ίσως τα 7 μποφόρ.

Ο καιρός για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το πρωί στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Με υψηλές θερμοκρασίες κάνει την είσοδό του ο Σεπτέμβρης, αφού το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει έως και τους 38 βαθμούς ανά περιοχές.

Οι άνεμοι θα είναι, στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

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