Καιρός: Το ICON «κλειδώνει» ζέστη και για αυτή την εβδομάδα - Η πρόγνωση των Γερμανών για την Ελλάδα

Snapshot Στη νοτιοανατολική Ευρώπη επικρατούν σταθερά υψηλές πιέσεις, διατηρώντας τον καλό καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα είναι έντονοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα παραμείνει υψηλή, γύρω στους 35-37°C, παρά την ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Το μελτέμι θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας, χωρίς να αναμένεται σημαντική αλλαγή στο θερμό και ξηρό σκηνικό.

Δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αλλαγή ή οργανωμένη κακοκαιρία στην Ελλάδα έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να είναι προ των πυλών ωστόσο φαίνεται πως η ζεέστη στη χώρα μας θα παραμείνει και μάλιστα για αρκετές ημέρες.

Και αυτό, καθώς σταθερά υψηλές πιέσεις επικρατούν στη νοτιοανατολική Ευρώπη, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό καλοκαιρίας και υψηλών θερμοκρασιών και κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Ο προγνωστικός χάρτης του γερμανικού ICON/DWD για το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου δείχνει την Ελλάδα να βρίσκεται υπό την επίδραση υψηλών πιέσεων, με τις οργανωμένες μετωπικές δραστηριότητες να παραμένουν αρκετά βορειότερα. Ως εκ τούτου, δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική αλλαγή του καιρού ή οργανωμένη κακοκαιρία για τη χώρα.

Αντίθετα, η συγκεκριμένη διάταξη της ατμόσφαιρας ευνοεί την επικράτηση βόρειων ανέμων, οι οποίοι αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αισθητοί στο Αιγαίο.

Σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές, όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4-6 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Χωρίς ουσιαστική υποχώρηση της θερμοκρασίας

Για την Αθήνα, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν θερμοκρασίες γύρω στους 35-37°C την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, παρά την ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Επομένως, η ενίσχυση του βοριά δεν σημαίνει απαραίτητα σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Πρόκειται περισσότερο για αλλαγή στο ανεμολογικό πεδίο, με το θερμό και ξηρό σκηνικό να διατηρείται.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις προγνώσεις για την Αττική, όπου η ηλιοφάνεια παραμένει κυρίαρχο χαρακτηριστικό και οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται σταδιακά.

Με λίγα λόγια, ο χάρτης του ICON δεν δείχνει αλλαγή εποχής για την Ελλάδα στις 2 Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, δείχνει συνέχιση του θερμού και κυρίως αίθριου καιρού, με το μελτέμι να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας.

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