Καιρός: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Πρόγνωση Αρναούτογλου έως Κυριακή

Snapshot Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά της χώρας.

Την Τρίτη οι βροχές θα επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς και Πελοποννήσου, με βελτίωση προς το βράδυ.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη η αστάθεια θα συνεχιστεί, με μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, βόρεια και εσωτερικά της χώρας.

Την Παρασκευή αναμένονται πρόσκαιρες βροχές στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια, ακολουθούμενες από βελτίωση του καιρού.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά καλός καιρός, με αύξηση της θερμοκρασίας από την Κυριακή και διατήρηση της ζέστης έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες με μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος, την Τρίτη τα φαινόμενα , κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά κύριο λόγο πρόσκαιρα και αναμένεται να εξασθενήσουν και να σταματήσουν προς το βράδυ.

Την ίδια ημέρα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη και την Πέμπτη

Την Τετάρτη υπάρχει πιθανότητα για νέες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και από το βράδυ της Τετάρτης προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Την Πέμπτη, πιο άστατος θα είναι ο καιρός στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στα ορεινά και ημιορεινά της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Η Παρασκευή

Πρόσκαιρα φαινόμενα αναμένονται και τα ξημερώματα της Παρασκευής, με μπόρες να επηρεάζουν τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια. Στη συνέχεια, όμως, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο προβλέπεται γενικά πολύ καλός καιρός, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έως τις 10 με 11 Σεπτεμβρίου δεν διαφαίνονται αξιόλογες βροχές.

Από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει ξανά την ανιούσα, με τον καιρό να γίνεται αρκετά έως και πολύ ζεστός.

Οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται πως θα διατηρηθούν και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με τη ζέστη να παραμένει έντονη μέχρι και τα μέσα του μήνα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

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