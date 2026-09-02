Καιρός: Με περιορισμένη αστάθεια η Τετάρτη – Περισσότερες βροχές την Πέμπτη

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Καιρός: Με περιορισμένη αστάθεια η Τετάρτη – Περισσότερες βροχές την Πέμπτη
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  • Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας, Δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.
  • Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα διαρκέσουν και τη νύχτα της Τετάρτης.
  • Την Πέμπτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και περισσότερες τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, με βελτίωση από το βράδυ.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή την Τετάρτη, έως 36-37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 3-6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στο Αιγαίο την Πέμπτη και Παρασκευή.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τοπικά στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία αρχικά γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-09-2026

Αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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