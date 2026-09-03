Αλλάζει για λίγο ο καιρός – Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Πέμπτη σε αρκετές περιοχές

Snapshot Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ανατολικά και βόρεια, με περαιτέρω μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με σταθερή θερμοκρασία και ανέμους βόρειους μέτριας έντασης. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS