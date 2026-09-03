Αλλάζει για λίγο ο καιρός – Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Πέμπτη σε αρκετές περιοχές

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Αλλάζει για λίγο ο καιρός – Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Πέμπτη σε αρκετές περιοχές
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση από το βράδυ.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
  • Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ανατολικά και βόρεια, με περαιτέρω μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
  • Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με σταθερή θερμοκρασία και ανέμους βόρειους μέτριας έντασης.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

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Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

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Γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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