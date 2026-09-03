Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Τορόντο: Πλημμύρισαν δρόμοι, χωρίς ρεύμα χιλιάδες κάτοικοι

Snapshot Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Τορόντο, προκαλώντας πλημμύρες στους κεντρικούς δρόμους και πτώση δέντρων και κολώνων ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με πάνω από 50.000 νοικοκυριά να παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Η ποσότητα βροχής που έπεσε σε λίγες ώρες ξεπέρασε τον μέσο όρο βροχόπτωσης ολόκληρου του Σεπτεμβρίου.

Οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 84 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, όπως ένα στάδιο 50.000 θέσεων, και αναστάτωση στις αερομεταφορές.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των δρόμων και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Snapshot powered by AI

Άνευ προηγουμένου σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Τορόντο την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

«Πλημμύρες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, δέντρα και κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευσαν και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», δήλωσε σήμερα η δήμαρχος του Τορόντο Ολίβια Τσόου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Τορόντο, μέσα σε μόλις λίγες ώρες, έπεσε βροχή ποσότητας μεγαλύτερης από το σύνολο της μέσης βροχόπτωσης για ολόκληρο τον μήνα Σεπτέμβριο

«Θα το χαρακτηρίζαμε την καταιγίδα του αιώνα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των υπηρεσιών της πόλης Πολ Τζόνσον. Το βράδυ της Τετάρτης, ορισμένες συνοικίες της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά δέχθηκαν όγκο βροχής μεταξύ 100-110 χιλιοστών, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι ριπές ανέμου, που έπνεαν με ταχύτητα έως 84 χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, μεταξύ άλλων σε ένα στάδιο χωρητικότητας 50.000 θέσεων. Προβλήματα υπήρξαν και στις αερομεταφορές.

Περισσότερα από 50.000 νοικοκυριά της περιοχής του Τορόντο παραμένουν σήμερα βυθισμένα στο σκοτάδι, σύμφωνα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της επαρχίας του Οντάριο, την ώρα που επιχειρήσεις για το άνοιγμα των δρόμων βρίσκονται σε εξέλιξη.