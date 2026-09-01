«H σφαγή των χάμστερ»: Συνελήφθη άνδρας στην Ιαπωνία που σκότωσε 50 τρωκτικά

Snapshot Ένας Ιάπωνας υπάλληλος σχολείου συνελήφθη για τη σφαγή 30 χάμστερ σε ξενοδοχείο, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία άλλων 20 τρωκτικών.

Ο άνδρας είχε δύο γυναίκες συνεργούς και διέπραττε τις πράξεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για ζευγάρια.

Στο κινητό του βρέθηκαν βίντεο και μηνύματα που αποδεικνύουν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των δολοφονιών.

Η αστυνομία συνέλαβε και τις δύο γυναίκες και συνεχίζει την έρευνα για πιθανές πρόσθετες παρόμοιες ενέργειες του άνδρα. Snapshot powered by AI

Ένας Ιάπωνας συνελήφθη για τη σφαγή 30 χάμστερ σε ξενοδοχείο, λίγες μόνο εβδομάδες αφότου είχε τεθεί υπό κράτηση για την ίδια ενέργεια όταν είχε σκοτώσει άλλα 20 τρωκτικά, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Ιαπωνίας.

Ο συλληφθείς, ένας υπάλληλος σε Λύκειο στη βόρεια Ιαπωνία, είχε δύο γυναίκες συνεργούς για την τέλεση της πράξης του μέσα σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, που απευθύνεται σε ζευγάρια, δήλωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η σύλληψη του άνδρα χθες Δευτέρα αφορά τις «άσκοπες δολοφονίες» περίπου 30 χάμστερ στα τέλη Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια μιας 20χρονης γυναίκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Χιρογιούκι Νάσου, αρχηγός της αστυνομίας του Μιγιάκο.

Το τηλέφωνο του άνδρα, που κατασχέθηκε από την αστυνομία, περιείχε βίντεο από τις δολοφονίες, καθώς και γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη νεαρή γυναίκα που έδειχναν ότι σχεδίαζαν την πράξη. «Πού θα σκοτώσουμε χάμστερ και θα διασκεδάσουμε;», έγραφε σε ένα από τα μηνύματα.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούλιο για μια σφαγή περίπου 20 χάμστερ τον Φεβρουάριο, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε με τη συνέργεια μιας 19χρονης γυναίκας. Η αστυνομία, η οποία συνέλαβε επίσης τις δύο γυναίκες, θα συνεχίσει την έρευνά της για να διαπιστώσει εάν ο άνδρας έχει διαπράξει άλλες παρόμοιες πράξεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.