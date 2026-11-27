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Από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα όπου βρίσκονταν για την Ημέρα των Ευχαριστών ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια συνομίλησαν τηλεφωνικά με μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν εκτός ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το τηλεφώνημα για να επιτεθεί σε όσους του ασκούν κριτική και να επαινέσει το έργο της κυβέρνησής του αλλά και της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ. Ωστόσο φάνηκε να μην διαθέτει να την άνεση και το χιούμορ που χρειάζεται μία τέτοια επικοινωνία.

Έτσι κάποια στιγμή προσπάθησε να δώσει συγχαρητήρια στη σύζυγό του για το έργο της αλλά η δήλωση ήταν κάπως αμήχανη. «Αν έχετε κάποια ερώτηση… έχουμε εδώ την Πρώτη Κυρία… Ασχολείται με τα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες, σώζοντας τόσες πολλές ζωές. Πρόσφατα είχε μια μικρή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας…», είπε σε μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων ο Τραμπ.

«Όχι δεν έχω καμία ερώτηση», ήταν η απάντηση που έλαβε. Στη συνέχεια ρώτησε πιλότο της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας που υπηρετεί στη Σαουδική Αραβία εάν θα προτιμούσε μία ζωή σαν του Τραμπ με ένα ρετιρέ και μία σύζυγο σαν την Μελάνια ή την δουλειά που κάνει τώρα.

«Ήμουν ένας τύπος στο real estate που τα πήγαινα πολύ καλά. Ζούσα σε ένα όμορφο ρετιρέ με μία πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία τώρα είναι η η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Δεν ήταν κακή αυτή η ζωή. Θα αντάλλασσες με αυτή τη ζωή το να πετάς με αυτά τα όμορφα αεροπλάνα που αγαπάς τόσο πολύ; Δεν ξέρω εσύ θα μου πεις. Αυτή είναι μία σκληρή ερώτηση. Πρόσεχε με αυτή την ερώτηση σε παρακαλώ», ρώτησε ο Τραμπ.

«Αυτό ήθελα να κάνω από τότε που ήμουν παιδί και δεν θα το αντάλλασσα με τίποτα», απάντησε ο πιλότος. Ο Τραμπ αστειευόμενος σχολίασε: «Μου αρέσει πολύ αυτή η απάντηση. Είναι μία πολύ καλή απάντηση. Θα μπορούσες να βάλεις τον εαυτό σου σε μεγάλους μπελάδες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τα πήγε πολύ καλύτερα όταν δέχθηκε ερωτήσεις από τους στρατιωτικούς. Συγκεκριμένα σε ερώτηση για το είναι πιο ευγνώμων ο Τραμπ, που είχε στο πλευρό του την Μελάνια Τραμπ, δεν απάντησε την οικογένειά του αλλά το γεγονός ότι είναι κοντά στο να κάνει μεγάλη την Αμερική ξανά όπως έλεγε το προεκλογικό σύνθημά του και για το γεγονός ότι η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό.