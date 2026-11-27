Snapshot Snapshot powered by AI

Λίγα λεπτά πριν τις 13:00, τέσσερα αυτοκίνητα έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πέρασαν την πύλη του κτηρίου, μεταφέροντας τους τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεσηTEXAN.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, προκειμένου να τους ασκηθεί δίωξη, ενώ αμέσως μετά θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια, από την οποία αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Το χρονικό

Η «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» ανήκει στην ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και έχουν ως κοινό παρονομαστή με τους Δήμους και τις Περιφέρειες την προμήθεια των ίδιων μηχανημάτων από την ΤΕΧΑΝ. Δηλαδή τα «σπιτάκια» στην περίπτωση της Ανταποδοτικής και τα «πολυκέντρα» στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα «σπιτάκια» μπήκαν στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πριν από περίπου δύο χρόνια μετά από πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) που αφορούσε στην απόκτηση με κοινοτική χρηματοδότηση των «πολυκέντρων» μέσω διαγωνισμών που είχαν προκηρύξει η ΕΔΣΝΑ στην Αττική, η ΕΣΔΑΚ στην Κρήτη κα ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πρόβλημα ήταν ότι τα μηχανήματα που θα αγόραζαν οι τρεις φορείς είχαν τη δυνατότητα ανακύκλωσης συσκευασιών. Κάτι που είναι παράνομο γιατί σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο τέτοια συστήματα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις ιδιωτικές εταιρείες που παράγουν τα σκουπίδια και όχι από δημόσιο χρήμα.

Οι φορείς δικαιολόγησαν την πράξη τους με το πρόσχημα ότι τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνταν για ανακύκλωση άλλων υλικών και όχι συσκευασιών.

Επίσης υπήρχε μία κοινή αλληλεπίδραση των φορέων με το σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, καθώς όχι μόνο χρησιμοποιούσαν τα ίδια μηχανήματα, αλλά είχαν θεσμική και επιχειρησιακή συνεργασία για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

Η ΕΔΕΛ μάλιστα έχει καλέσει με δύο αποφάσεις της τους τρεις φορείς, να επιστρέψουν σχεδόν το 80% των κοινοτικών κονδυλίων που έχουν απορροφήσει κάτι που δεν έχουν κάνει καθώς η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο των ενστάσεων.

Υπό έλεγχο βρίσκονται και επτά δήμοι μεταξύ αυτών η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη που απέκτησαν και αυτοί πολυκέντρα μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος του υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο περιλαμβάνονται και δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Μάλιστα κάποιοι δήμοι εξ αυτών έχουν στείλει εξώδικο στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση, επειδή δεν έχει λειτουργήσει τα περισσότερα από αυτά τα «πολυκέντρα» κρατώντας τα κλειστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ανταποδοτική Ανακύκλωση βρίσκεται σε συζητήσεις για την απορρόφηση των μηχανημάτων της από την DRS Hellas δηλαδή τον εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ φορέα για το σύστημα εγγυοδοτικής ανακύκλωσης (DRS) στην Ελλάδα. Στο μετοχικό κεφάλαιο της DRS Hellas συμμετέχουν εκπρόσωποι του οργανωμένου λιανεμπορίου και υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών ποτών (νερού, αναψυκτικών/χυμών, ζυθοποιίας).

Πρόκειται για διαδικασία που θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα καθώς η άδεια λειτουργίας της «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» λήγει τον Φεβρουάριο του 2027, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τους επόμενους περίπου τρεις μήνες πρέπει να αποφασίσει αν θα τερματίσει τη λειτουργία της, ή θα συνεχίσει υποβάλλοντας νέο επιχειρησιακό σχέδιο στον ΕΟΑΝ.

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει πρόβλημα και με τους διαγωνισμούς που έχει «τρέξει» η DRS Hellas για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης καθώς σε δύο από αυτούς βγήκε νικήτρια ΤΕΧΑΝ, με τους ιδιοκτήτες της να έχουν συλληφθεί.

Δηλαδή ακόμα και αυτές οι συμβάσεις ενδεχομένως αντιμετωπίσουν πρόβλημα νομιμότητας παρά το γεγονός ότι σε αυτήν την περίπτωση τα μηχανήματα αγοράζονται με χρήματα του ιδιωτικού και όχι του δημόσιου τομέα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Απόστολος και Παναγιώτη Μούργος, καθώς και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, συνελήφθη και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Παύλος Ραβάνης.

Διαβάστε επίσης