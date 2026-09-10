«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»:  «Λύγισε» η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια - Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο»

Snapshot Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια έγινε στον Πύργο Ηλείας με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων, συναδέλφων και πολιτών.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν ένας από τους δύο πιλότους που σκοτώθηκαν στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα.

Κατά την τελετή, η μητέρα του κρατούσε τη φωτογραφία του, ενώ ο πατέρας του επαναλάμβανε τη φράση «πέτα ψηλά, αγόρι μου».

Ο εκλιπών άφησε πίσω του ένα πεντάχρονο παιδί.

Η αποχώρηση του φέρετρου συνοδεύτηκε από συγκινητικό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Snapshot powered by AI

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (10/9) στον Πύργο Ηλείας, στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη πτώση του Phantom στην Τανάγρα.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για να πουν το τελευταίο αντίο στον έμπειρο χειριστή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πλήθος αποχαιρέτισε τον Ιωάννη Μπλέσια με ένα συγκλονιστικό χειροκρότημα την ώρα που το φέρετρο με τη σορό του αποχώρησε από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία του Πύργου για να οδηγηθεί στο στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου όπου έγινε η ταφή του.

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»

Τραγικές φιγούρες η οικογένεια του εκλιπόντα και οι γονείς του που κλήθηκαν να αποχαιρετίσουν και να οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία το παιδί τους.

Η μητέρα του επισμηναγού κρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής στα χέρια της τη φωτογραφία του γιου της με τον πατέρα του συγκλονισμένο να επαναλαμβάνει συνεχώς τη φράση «πέτα ψηλά, αγόρι μου» μέσα στον αβάσταχτο πόνο του.

Συγγενείς του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του F-4E Phantom στο Air Show της Τανάγρας INTIME NEWS

Σημειώνεται ότι ο Ιωάννης Μπλέσιας αφήνει πίσω του σύζυγο και ένα 5χρονο παιδί.

Στην τελετή παρέστη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν οι βουλευτές Α. Νικολακόπουλος, Μ. Κατρίνης, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γιαννόπουλος, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Το τελευταίο χειροκρότημα

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι αποχαιρέτισαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον αδικοχαμένο πιλότο την ώρα που το φέρετρο με τη σορό του βγήκε σκεπασμένο με την ελληνική σημαία από τον Ιερό Ναό για να οδηγηθεί στο στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου όπου έγινε η ταφή του.

Η Ηλεία αποχαιρέτησε τον δικό της άνθρωπο του ουρανού, έναν αξιωματικό που αφιέρωσε τη ζωή του στην πτήση και στο καθήκον, πριν φύγει τόσο άδικα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, στο τραγικό δυστύχημα με το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom.

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Συγγενείς του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του F-4E Phantom στο Air Show της Τανάγρας INTIME NEWS

Συγγενείς του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του F-4E Phantom στο Air Show της Τανάγρας INTIME NEWS

Στις 16:30 στα Ιωάννινα η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα η κηδεία του άλλου πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας, Δημήτρη Πέτρου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε, πως η Βουλή προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο πιλότων.

Η «υιοθεσία» αφορά οικονομική στήριξη των παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν, με ετήσιο ποσό 10.000 ευρώ.

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