Snapshot Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος πήρε εξιτήριο από τον Ερυθρό Σταυρό και συνεχίζει την αποκατάστασή του στο σπίτι με φυσικοθεραπείες και λογοθεραπείες.

Ο Στάθης φέρει τραχειοστομία και το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά του σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης για πιο εντατική φροντίδα.

Η σύζυγός του ανέφερε ότι ο Στάθης δείχνει σημάδια αναγνώρισης και ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα, όπως όταν βλέπει βίντεο με τα παιδιά τους.

Η οικογένεια αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες για την κάλυψη του κόστους φροντίδας στο σπίτι και στο κέντρο αποκατάστασης.

Ο πατέρας του ηθοποιού απηύθυνε δημόσια έκκληση για οικονομική βοήθεια ώστε να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα στο εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Ο γνωστός ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, που πριν από σχεδόν δύο χρόνια υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, έλαβε εξιτήριο από τον Ερυθρό Σταυρό και επέστρεψε στο σπίτι του για να συνεχίσει την αποκατάσταση της υγείας του.

Όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, Αντωνία Καλατζή, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Το πρωινό» την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, ο Στάθης Μαντζώρος πήρε εξιτήριο και πλέον θα συνεχίσει τις θεραπείες του σε οικείο περιβάλλον. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει φυσικοθεραπείες και λογοθεραπείες, ενώ εξακολουθεί να φέρει τραχειοστομία.

Το επόμενο βήμα για τον ηθοποιό είναι η μεταφορά του σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης, όπου θα έχει πιο εντατική φροντίδα και υποστήριξη για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του.

Η σύζυγός του, που μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου. Τόνισε ότι ο ίδιος προσπαθεί να ανταποκριθεί και δείχνει σημάδια αναγνώρισης, κουνώντας το χέρι του όταν του μιλάει και ακούει ή βλέπει βίντεο με τα παιδιά τους.

«Ο Στάθης ξεπέρασε πρόσφατα μια λοίμωξη και τώρα επιστρέφουμε σπίτι. Καθημερινά δουλεύουμε με φυσικοθεραπείες και λογοθεραπείες, με στόχο να αφαιρεθεί η τραχειοστομία και να προχωρήσουμε στο κέντρο αποκατάστασης. Είναι μία συνεχιζόμενη μάχη 17 μηνών. Νιώθω ότι με αναγνωρίζει, κάτι που μας δίνει μεγάλη δύναμη. Ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν σε αυτό το δύσκολο ταξίδι», δήλωσε η Αντωνία Καλατζή.

Η οικογένεια αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, καθώς το κόστος της φροντίδας στο σπίτι είναι υψηλό, ενώ η μεταφορά και η παραμονή σε κέντρο αποκατάστασης αυξάνουν τις ανάγκες. Μάλιστα, πριν μερικές ημέρες, ο πατέρας του ηθοποιού απηύθυνε δημόσια έκκληση για οικονομική βοήθεια, προκειμένου ο Στάθης να μπορέσει να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα στο εξωτερικό.