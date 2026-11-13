Το Χόλιγουντ υποκλίθηκε στον Στίβεν Σπίλμπεργκ: Το λαμπερό γκαλά και οι διάσημοι καλεσμένοι

Snapshot Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) τίμησε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στο 18ο ετήσιο Film Benefit με την υποστήριξη του οίκου Chanel.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως την Κέιτ Μπλάνσετ, τη Μισέλ Φάιφερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που παρευρέθηκαν στο κόκκινο χαλί.

Ο Τομ Κρουζ έκανε έκπληξη εμφανιζόμενος για να αποτίσει φόρο τιμής στον Σπίλμπεργκ, ενώ ο Μπρους Σπρίνγκστιν έκλεισε τη βραδιά με μουσική εμφάνιση.

Ο Σπίλμπεργκ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας στον κινηματογράφο και ευχαρίστησε τη σύζυγό του Κέιτ Κάπσοου για τη στήριξή της.

Τα έσοδα της βραδιάς προορίζονται για τη διατήρηση και αποκατάσταση σημαντικών κινηματογραφικών έργων και την υποστήριξη των δράσεων του MoMA. Snapshot powered by AI

Μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου συγκεντρώθηκαν στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στον Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον δημιουργό που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της έβδομης τέχνης.

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) πραγματοποίησε το 18ο ετήσιο Film Benefit, με την υποστήριξη του οίκου Chanel, τιμώντας τη σπουδαία καριέρα του Αμερικανού σκηνοθέτη και τη διαχρονική προσφορά του στον κινηματογράφο.

Η βραδιά συνδύασε τη λάμψη του Χόλιγουντ με τη μόδα και τη φιλανθρωπία, καθώς τα έσοδα της διοργάνωσης προορίζονται για την απόκτηση, τη διατήρηση και την αποκατάσταση σημαντικών κινηματογραφικών έργων, καθώς και για την υποστήριξη των κινηματογραφικών δράσεων του μουσείου.

Το Χόλιγουντ έδωσε το «παρών» για τον Σπίλμπεργκ

Η λίστα των προσκεκλημένων θύμιζε τελετή απονομής μεγάλων κινηματογραφικών βραβείων.

Η Κέιτ Μπλάνσετ, η Μισέλ Φάιφερ, η Έμιλι Μπλαντ και η Ζόι Σαλντάνα ήταν μεταξύ των διάσημων παρουσιών που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης η Ντρου Μπάριμορ, η Κρίστι Τέρλινγκτον, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συνάντηση του Σπίλμπεργκ με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Οι δύο εμβληματικοί σκηνοθέτες, που συνδέονται με μακρόχρονη φιλία και αμοιβαίο σεβασμό, αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά μπροστά στις φωτογραφικές μηχανές.

Στο πλευρό του τιμώμενου σκηνοθέτη βρέθηκε και η σύζυγός του, Κέιτ Κάπσοου, με την οποία εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Η κομψότητα κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί, με τις περισσότερες καλεσμένες να επιλέγουν δημιουργίες που συνδύαζαν την κλασική αισθητική με σύγχρονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Η Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο, ενώ η Μισέλ Φάιφερ εμφανίστηκε με μαύρη δημιουργία και μακρύ πανωφόρι.

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Η Κρίστι Τέρλινγκτον τράβηξε τα βλέμματα με μια μακριά δημιουργία σε κόκκινους και μαύρους τόνους, ενώ η Έμιλι Μπλαντ προτίμησε ένα κομψό μαύρο φόρεμα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Τζον Κρασίνσκι.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν και η Ντρου Μπάριμορ, η οποία επέλεξε ένα ασπρόμαυρο tweed σύνολο Chanel, συνδυασμένο με καπέλο και μακρύ κολιέ με πέρλες, παραπέμποντας στο χαρακτηριστικό στιλ των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Η συγκινητική έκπληξη του Τομ Κρουζ και η εμφάνιση του Μπρους Σπρίνγκστιν

Οι εκπλήξεις δεν περιορίστηκαν στις εντυπωσιακές αφίξεις.

Ο Τομ Κρουζ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση για να αποτίσει φόρο τιμής στον σκηνοθέτη με τον οποίο συνεργάστηκε στις ταινίες Minority Report και War of the Worlds.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε επίσης ένα αφιέρωμα στην κινηματογραφική διαδρομή του Σπίλμπεργκ, με αποσπάσματα από εμβληματικές δημιουργίες του, όπως τα Jaws, Jurassic Park, Indiana Jones και Schindler's List.

Η Αριάνα ΝτεΜπόζ ερμήνευσε το «Somewhere» από το West Side Story, ενώ ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σορτ πρόσθεσαν χιούμορ στη βραδιά.

Το μεγάλο μουσικό φινάλε επιφύλασσε μία ακόμη έκπληξη: ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Dancing in the Dark», ολοκληρώνοντας την εκδήλωση με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η συγκινητική ομιλία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για τη σχέση του με τον κινηματογράφο, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί και γύριζε τις πρώτες του ταινίες με κάμερα 8 χιλιοστών.

Ο σκηνοθέτης εξομολογήθηκε ότι ο ενθουσιασμός του για τη δημιουργία ταινιών παραμένει αμείωτος, ακόμη και ύστερα από δεκαετίες επιτυχιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργατική φύση του κινηματογράφου, επισημαίνοντας πως καμία από τις δημιουργίες του δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του.

Ευχαρίστησε επίσης τη σύζυγό του, Κέιτ Κάπσοου, για τη διαρκή υποστήριξή της και για το γεγονός ότι του υπενθυμίζει πως η ζωή δεν περιορίζεται στην επαγγελματική επιτυχία.

Η βραδιά αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μία ακόμη κοσμική εκδήλωση. Ήταν ένας φόρος τιμής σε έναν δημιουργό που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βιώνει τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης της κινηματογραφικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.

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