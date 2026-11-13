Η Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της - «Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε»

Snapshot Η Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα για πρώτη φορά σε ηλικία 42 ετών και ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της μέσω Instagram.

Η τραγουδίστρια είχε κρατήσει μυστική την εγκυμοσύνη της και δεν είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι περίμενε παιδί.

Στην ανάρτησή της, η Λαβίν χρησιμοποίησε το χαρακτηριστικό αντισυμβατικό της ύφος για να καλωσορίσει τη νεογέννητη κόρη της.

Η ανάρτηση περιλάμβανε ασπρόμαυρες φωτογραφίες όπου κρατά το μωρό και μια εικόνα με τρία ζευγάρια παπούτσια Vans πάνω σε skateboard, συμβολίζοντας την οικογένεια. Snapshot powered by AI

Μια ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε στους εκατομμύρια θαυμαστές της η Αβρίλ Λαβίν αποκαλύπτοντας ότι έγινε μητέρα για πρώτη φορά σε ηλικία 42 ετών.

Η Καναδή τραγουδίστρια, που γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 2000 με τραγούδια όπως το «Complicated» και το «Sk8er Boi», ανακοίνωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τη γέννηση της κόρης της, δημοσιεύοντας μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη, καθώς η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή, χωρίς να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει ότι περίμενε παιδί.

Η Αβρίλ Λαβίν / AP

«Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε»

Με μια ανάρτηση που διατηρούσε το χαρακτηριστικό, αντισυμβατικό ύφος της, η Αβρίλ Λαβίν καλωσόρισε δημόσια τη νεογέννητη κόρη της.

«Η μικρή μας γαμ... πριγκίπισσα έφτασε», έγραψε, χρησιμοποιώντας μια πιο τολμηρή διατύπωση στα αγγλικά, απόλυτα συνδεδεμένη με την pop-punk ταυτότητά της.

https://www.instagram.com/p/Dfr-VopG76L/

Στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που μοιράστηκε, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά της το μωρό, ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο δύο ενήλικες κρατούν απαλά το χεράκι της νεογέννητης.

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση έχει και μια φωτογραφία με τρία ζευγάρια ασπρόμαυρα καρό παπούτσια, τοποθετημένα πάνω σε skateboard. Τα δύο ανήκουν στους ενήλικες και το τρίτο, σε μικροσκοπικό μέγεθος, προορίζεται για τη μικρή τους κόρη.

Διαβάστε επίσης