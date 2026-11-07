Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος πολίτης κατέβασε όλο του το σπίτι στο πεζοδρόμιο - Πρόστιμο €3.000 από Δήμο

Snapshot Κάτοικος της Θεσσαλονίκης πέταξε ολόκληρο νοικοκυριό στο πεζοδρόμιο κατά την ανακαίνιση του σπιτιού του.

Τα αντικείμενα που πετάχτηκαν περιλαμβάνουν καναπέδες, πόρτες, ψυγεία, καρέκλες, κουφώματα και παράθυρα, εμποδίζοντας και ένα μηχανάκι.

Οι γείτονες διαμαρτυρήθηκαν για την επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε στο δρόμο.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον υπεύθυνο, το μέγιστο δυνατό.

Φορτηγό με κάδους κλήθηκε για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από το πεζοδρόμιο. Snapshot powered by AI

Αποφάσισε να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι του και το κατέβασε κυριολεκτικά όλο, στο πεζοδρόμιο. Μόνο τα ντουβάρια κράτησε ένας ασυνείδητος κάτοικος της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Μαρτίου, καθώς όπως φαίνεται και στις εικόνες, αδιαφορώντας για τους γύρω του, πέταξε ένα ολόκληρο νοικοκυριό στο δρόμο.

Καναπέδες, πόρτες, ψυγεία, καρέκλες, κουφώματα, παράθυρα έχουν -μεταξύ άλλων-κατακλύσει τον χώρο και μάλιστα «εγκλώβισαν» κι ένα μηχανάκι, το οποίο βρέθηκε ανάμεσά τους. Παράλληλα, είχε αποκλειστεί και χώρος πάρκινγκ!

Οι γείτονες ήταν έξαλλοι με την εικόνα, καθώς και με τα πεταμένα αντικείμενα, πολλά εκ των οποίων αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους.

Μετά την κινητοποίηση και την έκταση που πήρε το θέμα, φορτηγό με κάδους κλήθηκε για να απομακρύνει τα μπάζα. Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε δε πρόστιμο 3.000 ευρώ, που είναι και το ανώτερο που μπορεί να επιβληθεί.