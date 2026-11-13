Ακατάλληλα κρέατα στο Περιστέρι: Μικρό πρόστιμο και «χαλαρό» το νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις

Snapshot Επιχείρηση στο Περιστέρι βρέθηκε να διαθέτει πάνω από 600 κιλά ληγμένου ή ακατάλληλου κρέατος, το οποίο κατασχέθηκε από ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής.

Το νομικό πλαίσιο προβλέπει χαμηλά πρόστιμα και δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση του ονόματος των επιχειρήσεων που παραβαίνουν, γεγονός που περιορίζει την ενημέρωση των καταναλωτών.

Η ίδια επιχείρηση είχε υποπέσει σε παρόμοια παράβαση πέντε μήνες νωρίτερα, με την ποσότητα του ακατάλληλου κρέατος να είναι αυτή τη φορά πενταπλάσια.

Αρμόδιοι ζητούν αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, αύξηση προστίμων και δυνατότητα δημοσίευσης των ονομάτων των παραβατικών επιχειρήσεων για προστασία των καταναλωτών.

Η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής με συνεχείς ελέγχους και επιβολή κυρώσεων για την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων. Snapshot powered by AI

Σάλο προκαλεί η αποκάλυψη ότι επιχείρηση στο Περιστέρι διατηρούσε πάνω από 600 κιλά ληγμένου ή ακατάλληλου προς κατανάλωση κρέατος, ποσότητα που κατασχέθηκε από ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για επιχείρηση η οποία είχε απασχολήσει τις ελεγκτικές αρχές της περιφέρειας προ ολίγων μηνών, ωστόσο όπως καταγγέλλουν αρμόδιοι στο Newsbomb, τα χέρια των ελεγκτικών αρχών είναι επί της ουσίας δεμένα και το πλαίσιο προβληματικό. Και αυτό γιατί προβλέπονται ελαφριά πρόστιμα, ενώ απουσιάζει η δυνατότητα δημοσίευσης του ονόματος της παραβατικής επιχείρησης, ώστε να είναι ενήμεροι οι καταναλωτές.

Είχαν ακατάλληλα κρέατα μέχρι και στις προθήκες του καταστήματος

Ανάμεσα στα ευρήματά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού που είχε λήξει από τις 30 Μαΐου 2025, δηλαδή σχεδόν... πριν από 1,5 χρόνο .

Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι, οι ελεγκτές κατά την έφοδό τους στην επιχείρηση εντόπισαν μεγάλη ποσότητα μοσχαρίσιου συκωτιού που είχε λήξει πριν από έναν χρόνο, η οποία ήταν τοποθετημένη στις προθήκες του καταστήματος, άρα και άμεσα διαθέσιμη στους καταναλωτές.

Το κλιμάκιο κατέσχεσε επίσης νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με περασμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης, καθώς και προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης. Στα τελευταία περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

Η δεύτερη παράβαση της επιχείρησης μέσα σε 5 μήνες

Η εν λόγω επιχείρηση στο Περιστέρι είναι υπότροπος, καθώς η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών της είχε επιβάλει ξανά πρόστιμο για παραβάσεις πέντε μήνες πριν: Συγκεκριμένα, στις 30 Απριλίου 2026, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.

Αυτή τη φορά όμως, ωστόσο, η ποσότητα του ακατάλληλου για πώληση και κατανάλωση κρέατος που εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο υπερβαίνει περίπου κατά πέντε φορές την ποσότητα που κατέσχεσαν οι ελεγκτές την προηγούμενη φορά.

«Να αυξηθεί το πρόστιμο και να δημοσιοποιείται το όνομα της επιχείρησης»

Αρμόδιοι, καταγγέλλουν στο Newsbomb, ότι το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει η επιχείρηση είναι πολύ μικρότερο από το συνολικό κόστος των κρεάτων που κατασχέθηκαν.

Καταγγέλλουν, επίσης, πως οι καταναλωτές, οι οποίοι πληρώνουν το κρέας σε διπλάσια τιμή - χωρίς να αγοράζουν επαρκείς ποσότητες – δεν γνωρίζουν το όνομα της επιχείρησης, αφού η δημοσιοποίησή του δεν προβλέπεται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα, αφενός να αυξηθούν τα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν οι παραβάτες και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες Αρχές της δημοσίευσης των ονομάτων της εκάστοτε επιχείρησης, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε ανακλήσεις προϊόντων.

Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να είναι ενήμεροι ως προς την επιχείρηση από την οποία αγοράζουν τα προϊόντα τους, ιδιαίτερα αφού ο νόμος δεν προβλέπει ούτε την άμεση σφράγιση της επιχείρησης μετά τον εντοπισμό παραβάσεων κατά τους ελέγχους.

Σκληρό μήνυμα Χαρδαλιά

Με αφορμή τις νέες κατασχέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:«Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται.Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν σε επιχείρηση στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύστερα από έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Αυτή τη φορά εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά χοιρινού που είχε λήξει εδώ και 17 μήνες.

Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος. Οι ελεγκτές μας επιστρέφουν. Και κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουμε τους ελεγκτές μας στη δουλειά που κάνουν καθημερινά, προστατεύουμε τον καταναλωτή και στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες».

Από την πλευράς της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη δήλωσε:«Η ασφάλεια των τροφίμων κρίνεται στο προϊόν, όχι στην ετικέτα. Ο καταναλωτής δικαιούται να εμπιστεύεται όσα αγοράζει και οι επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες δικαιούνται προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ τα στελέχη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Οι έλεγχοι έχουν συνέχεια και οι παραβάσεις συνέπειες».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων, ώστε να διαπιστώνουν αν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας σε κάθε στάδιο, από την παραγωγή έως τη διάθεση στην αγορά.

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