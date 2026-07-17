Βασίλης Μάγγος -δίκη: Σοκάρουν οι καταθέσεις μαρτύρων - «Δεν είχε χρώμα, μας είπε ότι τον βασάνισαν»

Snapshot Μάρτυρας κατέθεσε ότι αστυνομικός στην ΟΠΚΕ πρότεινε να μην χτυπήσουν τον Βασίλη Μάγγο κατά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τον πατέρα του θύματος, ο συγκεκριμένος αστυνομικός φέρεται να χτύπησε περισσότερο τον Βασίλη Μάγγο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τον Βασίλη Μάγγο μετά την αποχώρησή του από την Ασφάλεια ως σοβαρά τραυματισμένο και να αναφέρει βασανιστήρια.

Οι καταθέσεις προστίθενται στο αποδεικτικό υλικό που εξετάζει το δικαστήριο, το οποίο συνεχίζει τη διαδικασία με νέες μαρτυρίες.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελική δικαστική απόφαση. Snapshot powered by AI

Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η δίκη των αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του φερόμενου ξυλοδαρμού του Βασίλειου Μάγγου.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πατέρας του Βασίλειου Μάγγου, Γιάννης Μάγγος, μάρτυρας κατέθεσε ότι, την ώρα της σύλληψης, άκουσε αστυνομικό με πολιτικά να απευθύνεται σε συνάδελφό του, ενώ – όπως περιέγραψε – αστυνομικοί της ΟΠΚΕ χτυπούσαν τον Βασίλειο Μάγγο, λέγοντας: «Ο Μάγγος το μαλακισμένο, το κωλόπαιδο, είναι. Τι τον κάνεις αυτόν τώρα, να μην τον δείρουμε;».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γιάννης Μάγγος αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει ο γιος του και είχε μεταφέρει στους γονείς του, ο συγκεκριμένος αστυνομικός ήταν εκείνος που, κατά τους ισχυρισμούς του, τον χτύπησε περισσότερο κατά την παραμονή του στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπόθεσης που εξετάζεται από το δικαστήριο.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η κατάθεση του τρίτου από τους τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη, συνάντησαν τον Βασίλειο Μάγγο αμέσως μετά την αποχώρησή του από την Ασφάλεια. Ο μάρτυρας περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε, αναφέροντας ότι «δεν είχε χρώμα πάνω του, πονούσε και δυσκολευόταν να περπατήσει για να μπει στο αυτοκίνητο».

Ο ίδιος κατέθεσε ακόμη ότι το πρώτο πράγμα που τους είπε ο Βασίλειος Μάγγος ήταν πως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, «μέσα στην Ασφάλεια τον τσάκισαν στο ξύλο, τον βασάνισαν και δεν του έδιναν να πιει νερό».

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες προστέθηκαν στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης, ενώ η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση και των υπόλοιπων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι καταθέσεις των μαρτύρων, καθώς και οι ισχυρισμοί που μεταφέρθηκαν μέσω του πατέρα του Βασίλειου Μάγγγου, τελούν υπό τη δικαστική κρίση και δεν αποτελούν διαπιστωμένα γεγονότα. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και απολαμβάνουν του τεκμηρίου της αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.

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