«Βιολάντα»: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Κώστας Τζιωρτζιώτης

Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», Κώστας Τζιωρτζιώτης, περίπου 8 μήνες μετά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους που αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο πλησιέστερο ΑΤ μια φορά τον μήνα και θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, στις 26 Ιανουαρίου, στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής στα Τρίκαλα.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Είχε υποστηρίξει πως δεν γνώριζε για την οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο

Από τις 18 Φεβρουαρίου βρίσκεται προφυλακισμένος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας είχε αρνηθεί ότι γνώριζε για την οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο και δήλωσε συγκλονισμένος για τον χαμό των εργατριών.

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα απολογούνταν στον ανακριτή Τρικάλων για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η απολογία του έγινε με κατάθεση υπομνήματος στις δικαστικές Αρχές. Τόσο σε αυτό όσο και σε ερωτήσεις υποστήριξε πως δεν γνώριζε για την οσμή στο εργοστάσιο και για ακόμη μια φορά δήλωσε πως παραμένει στο πλευρό των οικογενειών των ανθρώπων που χάθηκαν, όπως δήλωσε μετά την διαδικασία της απολογίας ο συνήγορος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο δικηγόρος του Τζιωρτζιώτη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είπε μετά την απολογία του: «Πρώτο μέλημά του, είναι να βρίσκονται υπό τη σκέπη του για όσο ζει οι οικογένειες των θανουσών. Δεύτερο μέλημά του, είναι να μην χαθούν θέσεις εργασίας, είναι 350 εργαζόμενοι που ζουν απ' αυτό. Τα εργοστάσια είναι τρεις μήνες κλειστά κι εξακολουθεί να πληρώνει τους εργαζόμενους. Τον νοιάζει πώς θα συνεχίσει η οικογένειά του, γιατί οικογένεια είναι η εταιρεία για τον ίδιο».

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα απολογούνταν στον ανακριτή Τρικάλων για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

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