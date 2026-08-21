Άνω Γλυφάδα: Βίντεο-ντοκουμέντο με διαρρήκτη που παραβιάζει πόρτα πολυκατοικίας

Snapshot Βίντεο από την Άνω Γλυφάδα καταγράφει διαρρήκτη που παραβιάζει πόρτα πολυκατοικίας με ακάλυπτο πρόσωπο και κατσαβίδι.

Ο διαρρήκτης αδιαφορεί για την καταγραφή και συνεχίζει την παραβίαση παρά το σβήσιμο του φωτός και την κίνηση της κάμερας.

Καταφέρνει να ανοίξει την πόρτα, αλλά απομακρύνεται τρομοκρατημένος όταν αντιλαμβάνεται πιθανή παρουσία ατόμου στο εσωτερικό. Snapshot powered by AI

Τη δράση ενός επίδοξου διαρρήκτη στην Άνω Γλυφάδα καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο ο άνδρας φαίνεται να επιχειρεί να παραβιάσει την είσοδο πολυκατοικίας και χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα ασφαλείας κρατώντας ένα κατσαβίδι και για περισσότερο από ενάμιση λεπτό προσπαθεί να παραβιάσει την πόρτα, χωρίς να δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι καταγράφεται.

Κάποια στιγμή, το φως στον χώρο σβήνει, πιθανότατα λόγω του αισθητήρα κίνησης. Ο διαρρήκτης απομακρύνεται για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιστρέφει. Μάλιστα, κουνάει το χέρι του προς την κάμερα, σαν να προσπαθεί να διαπιστώσει αν κάποιος τον παρακολουθεί ή αν η κάμερα συνεχίζει να καταγράφει.

Παρά το γεγονός ότι έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, συνεχίζει την προσπάθειά του με το κατσαβίδι και τελικά καταφέρνει να παραβιάσει την πόρτα και να την ανοίξει.

Ωστόσο, μόλις περνά στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, φαίνεται να ακούει κάποιον ήχο ή να αντιλαμβάνεται κάποια κίνηση. Τρομοκρατείται και απομακρύνεται άμεσα, καθώς πιθανότατα φοβάται ότι κάποιος βρίσκεται μέσα και ότι το σπίτι δεν είναι άδειο.

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