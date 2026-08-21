Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις για 2η φορά στην ιστορία της, λόγω ξηρασίας

Snapshot Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις καθημερινές διελεύσεις πλοίων από 36 σε 32 λόγω χαμηλών επιπέδων νερού στις τροφοδοτούσες λίμνες εξαιτίας ξηρασίας και του φαινομένου «Ελ Νίνιο».

Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή μειώθηκαν κατά 34% από Μάιο έως Αύγουστο σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο, επηρεάζοντας τη στάθμη του νερού.

Η μείωση των διελεύσεων θα αυξήσει τον χρόνο αναμονής των πλοίων που δεν έχουν κάνει κράτηση, ενώ οι περισσότερες διελεύσεις γίνονται με προκρατήσεις ή μέσω δημοπρασιών.

Η Διώρυγα διαχειρίζεται το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και περίπου το 40% της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ.

Το νερό των λιμνών που τροφοδοτούν τη διώρυγα είναι κρίσιμο και για την υδροδότηση του μισού πληθυσμού του Παναμά. Snapshot powered by AI

Σε μείωση των καθημερινών διελεύσεων των πλοίων από τη Διώρυγα του Παναμά, προχωρά από τον επόμενο μήνα ο φορέας εκμετάλλευσης της υδάτινης οδού, λόγω της ξηρασίας που προκαλεί το φαινόμενο «Ελ Νίνιο».

Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των πλοίων που θα επιτρέπεται να διέρχονται καθημερινά θα μειωθεί από 36 σε 34, και από τις 15 του ίδιου μήνα θα μειωθεί σε 32, λόγω των χαμηλών επιπέδων νερού σε δύο τεχνητές λίμνες που τροφοδοτούν τη διώρυγα, ανέφερε η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά.

Στην περιοχή της διώρυγας, οι βροχοπτώσεις από τον Μάιο έως τον Αύγουστο έχουν μειωθεί κατά 34% σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο, ανέφερε η Αρχή, προσθέτοντας ότι το «Ελ Νίνιο» ενδέχεται να τις μειώσει ακόμη περισσότερο, ενώ δεν απέκλεισε τη λήψη και άλλων μέτρων.

Η Διώρυγα του Παναμά διαχειρίζεται το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και περίπου το 40% της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ.

Το 2023, η στάθμη του νερού στις λίμνες που τροφοδοτούν τη διώρυγα ήταν τόσο χαμηλή, ώστε οι διαχειριστές της υδάτινης οδού μείωσαν τον ημερήσιο αριθμό διελεύσεων πλοίων από 38 σε 22.

Όπως προκύπτει, μετά τη μείωση των διελεύσεων θα αυξηθεί ο χρόνος αναμονής των πλοίων που προσπαθούν να περάσουν χωρίς να έχουν κάνει προηγούμενη κράτηση.

Εννέα στα δέκα πλοία που χρησιμοποιούν τη διώρυγα το κάνουν κατόπιν κράτησης, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις διατίθενται μέσω δημοπρασίας. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η μέση νικήτρια προσφορά σε αυτές τις δημοπρασίες ήταν 135.000 δολάρια. Τον Απρίλιο, όμως, μια ναυτιλιακή εταιρεία που επιθυμούσε διακαώς να χρησιμοποιήσει τη διώρυγα κατέβαλε το τεράστιο ποσό των 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κύριοι χρήστες της διώρυγας, που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Χιλή και η Νότια Κορέα.

Το νερό αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα στον Παναμά, καθώς οι λίμνες που τροφοδοτούν τη διώρυγα παρέχουν επίσης νερό στο μισό του πληθυσμού των 4,2 εκατομμυρίων ανθρώπων.