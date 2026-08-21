Η δραματική ιστορία του 16χρονου που ζει εδώ και 5 χρόνια μέσα σε μια λίμνη - Η σπάνια ασθένεια

Snapshot Ο 16χρονος Ικμπάλ Σεΐχ υποφέρει από μια μυστηριώδη δερματική πάθηση που προκαλεί έντονο και επώδυνο κάψιμο στο δέρμα του.

Για περίπου πέντε χρόνια, ο Ικμπάλ περνά μεγάλο μέρος της ημέρας βυθισμένος σε λίμνη για προσωρινή ανακούφιση, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη αιτία ή αποτελεσματική θεραπεία.

Η ιστορία του έγινε γνωστή μέσω κοινωνικών μέσων και ο Ανάντ Αμπάνι οργάνωσε τη μεταφορά του στη Μουμπάι για εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

Οι γιατροί εξετάζουν τη δυνατότητα να πάσχει από ερυθρομελαλγία, μια σπάνια πάθηση που προκαλεί καύσο και ερυθρότητα στο δέρμα, αλλά η διάγνωση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι ειδικοί θα πραγματοποιήσουν μια σειρά εξετάσεων για να εντοπίσουν την αιτία της πάθησης και να προτείνουν κατάλληλη θεραπεία. Snapshot powered by AI

Ένα αγόρι 16 ετών περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του βυθισμένο σε μια λίμνη, προκειμένου να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα μιας μυστηριώδους δερματικής πάθησης.

Ο Ικμπάλ Σεΐχ, από το Μουρσινταμπάντ της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, αισθάνεται ένα έντονο και επώδυνο κάψιμο στο δέρμα του. Η οικογένειά του τον έχει μεταφέρει σε αρκετά νοσοκομεία, αλλά και σε παραδοσιακούς θεραπευτές, χωρίς κανείς μέχρι σήμερα να έχει καταφέρει να εντοπίσει την αιτία του προβλήματος ή να βελτιώσει την κατάστασή του.

Έτσι, τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια, ο 16χρονος περνά μεγάλο μέρος της ημέρας βυθισμένος σε μια λίμνη, καθώς το δροσερό νερό προσφέρει προσωρινή ανακούφιση από το επώδυνο αίσθημα καύσου.

Βίντεο με τον Ικμπάλ ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας τον έφηβο να βρίσκεται σχεδόν ολόκληρος μέσα στο νερό, ενώ μάλιστα τρώει σνακ.

Σύμφωνα με το Gulf News, ο Ικμπάλ ζει με αυτή την κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάποια επίσημη διάγνωση.

Ελπίδα για διάγνωση

Τώρα, ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει μια νέα ελπίδα για τον Ικμπάλ και την οικογένειά του.

Η ιστορία του άρχισε να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έφτασε μέχρι τον Ανάντ Αμπάνι, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ινδίας.

Ο Αμπάνι φέρεται να παρενέβη προσωπικά και να οργάνωσε τη μεταφορά του Ικμπάλ στη Μουμπάι, όπου θα υποβληθεί σε πιο εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις. Το ταξίδι από την περιοχή όπου ζει μέχρι τη Μουμπάι ξεπερνά τα 2.000 χιλιόμετρα.

Η ελπίδα είναι ότι οι ειδικοί θα καταφέρουν επιτέλους να εντοπίσουν την αιτία των συμπτωμάτων και να προτείνουν θεραπεία που θα επιτρέψει στον 16χρονο να διαχειριστεί την κατάστασή του χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει συνεχώς στο νερό μιας λίμνης.

Οι γιατροί αναμένεται να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εξετάσεις και αξιολογήσεις, ώστε να καταλήξουν σε ένα κατάλληλο σχέδιο θεραπείας ή διαχείρισης της κατάστασής του.

Η πιθανή πάθηση

Αν και μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό από τι ακριβώς πάσχει ο Ικμπάλ, ορισμένοι γιατροί έχουν διατυπώσει μια πιθανή θεωρία με βάση τα συμπτώματα που παρουσιάζει.

Πρόκειται για μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται ερυθρομελαλγία (erythromelalgia).

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά συμπτώματά της είναι το έντονο αίσθημα καύσου στο δέρμα, η αυξημένη θερμότητα στην περιοχή και η ερυθρότητα.

Σύμφωνα με το NHS, η ερυθρομελαλγία προσβάλλει κυρίως τα πόδια, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα σημεία του σώματος.

Οι ακριβείς αιτίες της δεν είναι ξεκάθαρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να σχετίζεται με γενετική μετάλλαξη που κληρονομείται από έναν από τους γονείς.

Οι εξάρσεις της πάθησης μπορεί επίσης να πυροδοτούνται από παράγοντες που αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματα του Ικμπάλ παραπέμπουν σε αυτή την πάθηση, πρόκειται μέχρι στιγμής μόνο για μια θεωρία. Για να διαπιστωθεί τι πραγματικά προκαλεί τον πόνο και την έντονη αίσθηση καύσου, οι γιατροί θα πρέπει να πραγματοποιήσουν λεπτομερείς εξετάσεις και να καταλήξουν σε ασφαλή διάγνωση.