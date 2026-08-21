Δένδιας: «Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου»

Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα Τρομοκρατίας, έστειλε σήμερα, 21 Αυγούστου, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Νίκος Δένδιας.

Στο μήνυμά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζει: «Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους και απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής».

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