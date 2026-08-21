ΗΠΑ: Η στιγμή που ο πιλότος του F-18 βγαίνει ζωντανός μετά τη συντριβή - «Είμαι λίγο ταραγμένος»

Snapshot Ο ταγματάρχης Τζάκσον Σάιμον επέζησε μετά τη συντριβή του F-18 Hornet σε ορεινή περιοχή της Ουάσινγκτον και περπάτησε μέχρι να βρει διασώστες.

Ο πιλότος υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, αλλά διατηρούσε τις αισθήσεις του και μπορούσε να επικοινωνήσει μετά το ατύχημα.

Η συντριβή προκλήθηκε όταν το μαχητικό προσέκρουσε σε πλαγιά βουνού κοντά στη λίμνη Rimrock, προκαλώντας πυρκαγιά και πυκνό καπνό.

Το βίντεο από κάμερα σώματος δείχνει τον Σάιμον να είναι κουρασμένος και αποπροσανατολισμένος, αλλά ψύχραιμος και ανακουφισμένος που επέζησε.

Ο πιλότος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και η διάσωσή του προκάλεσε εντυπωσιασμό στα social media. Snapshot powered by AI

Ένας πιλότος του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ κατάφερε να επιζήσει από τη συντριβή του F-18 Hornet σε ορεινή περιοχή της πολιτείας Ουάσινγκτον και, παρά τα τραύματά του, περπάτησε μέχρι να συναντήσει τους διασώστες.

Ο πιλότος, ταγματάρχης Τζάκσον Σάιμον, υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, ενώ η εικόνα του μετά το ατύχημα αποτυπώνεται σε κάμερα σώματος (bodycam) αστυνομικού της κομητείας Γιακίμα. Παρά τις εκδορές και τα αίματα στο πρόσωπό του, φαίνεται να διατηρεί τις αισθήσεις του και να μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου 2026, όταν ο πιλότος χρειάστηκε να εγκαταλείψει το μαχητικό αεροσκάφος του, λίγο πριν αυτό προσκρούσει σε πλαγιά βουνού κοντά στη λίμνη Rimrock.

Το βίντεο μετά τη συντριβή

Το υλικό από την κάμερα σώματος καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν την εκτίναξη του πιλότου από το F-18 Hornet. Το μαχητικό κατέληξε στην πλαγιά, προκαλώντας μεγάλη φωτιά, ενώ ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώθηκε πάνω από τα δέντρα της περιοχής.

Ο Σάιμον εμφανίζεται στο βίντεο χτυπημένος, κουρασμένος και εμφανώς λίγο αποπροσανατολισμένος, αλλά ταυτόχρονα ανακουφισμένος που έχει επιβιώσει. Σε συνομιλία του με αστυνομικό της κομητείας Γιακίμα παραδέχεται χαρακτηριστικά: «Είμαι λίγο ταραγμένος».

Παρά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, η συμπεριφορά του φαίνεται σχετικά ψύχραιμη, γεγονός που σχολιάστηκε και από όσους είδαν το υλικό της διάσωσης.

«Σας άκουγα…»

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο πιλότος προσπαθεί να εξηγήσει στους διασώστες τι συνέβη λίγο πριν από τη συντριβή.

Ακούγεται να λέει: «Σας άκουγα. Κάνατε κύκλους γύρω-γύρω, χαμηλά, και μετά… μπήκα προς τα μέσα. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος».

Στη συνέχεια αναφέρεται στην πρόσκρουση, εξηγώντας ότι χτύπησε σε δέντρο, ενώ περιγράφει πως πετούσε περίπου στο ίδιο ύψος με τη γραμμή της κορυφογραμμής.

«Πετούσα στο ίδιο ύψος με τη γραμμή της κορυφογραμμής. Έχω ακόμα αρκετή αδρεναλίνη», φέρεται να λέει.

Οι διασώστες προσπαθούν να τον καθησυχάσουν, με έναν από αυτούς να του λέει: «Όχι, όχι, είσαι καλά εδώ. Είσαι εντάξει».

«Φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό»

Το βίντεο προκάλεσε και αρκετά σχόλια στα social media, με χρήστες να εντυπωσιάζονται από το γεγονός ότι ο πιλότος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο της συντριβής παρά τα τραύματά του.

Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο ενός χρήστη που έγραψε ότι οι «fighter pilots» είναι φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό, προσθέτοντας πως ο συγκεκριμένος πιλότος μόλις είχε συντριβεί με ένα F-18 και παρ' όλα αυτά περπατούσε στον δρόμο και έκανε τηλεφωνήματα.

https://www.instagram.com/reel/DcRu3EYiCvq/

«DAMN DUDE, very glad you're OK», κατέληξε ο χρήστης, εκφράζοντας την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο πιλότος επέζησε.

Ο Σάιμον μεταφέρθηκε τελικά σε τοπικό νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί ελαφρά τραύματα από τη συντριβή.

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