Βίντεο: Η στιγμή της απόβασης δεκάδων μεταναστών σε παραλία της Ισπανίας γεμάτη λουόμενους

Snapshot Σκάφος με περίπου 60 μετανάστες έφτασε σε πολυσύχναστη παραλία κοντά στο τουριστικό θέρετρο La Manga Club στην Ισπανία.

Οι μετανάστες, κυρίως νεαροί άνδρες από τη Βόρεια Αφρική, αποβιβάστηκαν και κινήθηκαν προς τις κοντινές κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

Το σκάφος που τους μετέφερε απομακρύνθηκε από τις ακτές μετά την αποβίβαση.

Το περιστατικό συνέβη σε μια περίοδο έντασης γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ισπανία και την Ευρώπη.

Η άφιξη των μεταναστών σε πολυσύχναστη παραλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αιτήματα για αυστηρότερη πολιτική κατά της παράτυπης μετανάστευσης. Snapshot powered by AI

Σάλο και έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που καταγράφει την άφιξη σκάφους με περίπου 60 μετανάστες σε πολυσύχναστη παραλία της Ισπανίας, την ώρα που δεκάδες τουρίστες και λουόμενοι απολάμβαναν το μπάνιο τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, περίπου στη 1 το μεσημέρι, κοντά στο γνωστό τουριστικό θέρετρο La Manga Club, στην περιοχή της Κόστα Κάλιντα. Το μαύρο σκάφος πλησίασε τον όρμο Cala del Barco και, μόλις έφτασε κοντά στην ακτή, οι επιβαίνοντες άρχισαν να πέφτουν στη θάλασσα και να βγαίνουν στην παραλία.

Οι εικόνες καταγράφουν τους μετανάστες να περνούν ανάμεσα από τους έκπληκτους λουόμενους και να απομακρύνονται γρήγορα από την ακτογραμμή, κατευθυνόμενοι προς τις κοντινές κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταδίδονται, οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες ήταν νεαροί άνδρες από τη Βόρεια Αφρική, ηλικίας περίπου 20 ετών ή μικρότερης. Η ξαφνική άφιξή τους προκάλεσε αναστάτωση στην παραλία, με ορισμένους παραθεριστές να μαζεύουν βιαστικά τα προσωπικά τους αντικείμενα και να απομακρύνονται από το σημείο, ενώ άλλοι φέρονται να ενημέρωσαν τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, το σκάφος που τους μετέφερε φαίνεται στο βίντεο να κάνει αναστροφή και να απομακρύνεται από τις ισπανικές ακτές.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/DcSlxOWD6St/

Στο επίκεντρο το La Manga Club

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση λόγω της τοποθεσίας. Η άφιξη του σκάφους σημειώθηκε κοντά στο La Manga Club, ένα από τα γνωστά πολυτελή θέρετρα της περιοχής, με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, γήπεδο γκολφ και αθλητικές υποδομές.

Στο παρελθόν, το θέρετρο έχει φιλοξενήσει αρκετές διεθνείς προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Ματ Ντέιμον, η Σάλμα Χάγιεκ και ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

Το νέο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία και την Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στα τέλη του περασμένου μήνα.

Η εικόνα ενός σκάφους να προσεγγίζει χωρίς εμφανή εμπόδια μια γεμάτη παραλία και τους επιβαίνοντες να αποβιβάζονται μπροστά στους λουόμενους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κύκλους που ζητούν αυστηρότερη πολιτική για την παράτυπη μετανάστευση.