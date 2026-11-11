Ντάστιν Χόφμαν: Ο άγριος καβγάς με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για μια ταινία - Η αποκάλυψη 29 χρόνια μετά

Snapshot Ο Ντάστιν Χόφμαν αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του έναν έντονο καβγά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο πριν τη συνεργασία τους στην ταινία «Wag the Dog» του 1997.

Ο καβγάς προκλήθηκε από ένα τηλεφώνημα που δεν απαντήθηκε, με τον Ντε Νίρο να θεωρεί ότι ο Χόφμαν τον αγνόησε σκόπιμα.

Παρά τη διαφωνία, ο Χόφμαν συμμετείχε στην ταινία και απέσπασε την έβδομη υποψηφιότητά του για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η συνεργασία τους στο «Wag the Dog» και σε άλλες ταινίες επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια φιλία και επαγγελματική σχέση τους.

Ο Χόφμαν εκτιμά την ταινία για το χιούμορ και το σενάριο της, ενώ θεωρεί την ερμηνεία του Ντε Νίρο ιδιαίτερα διακριτική και επιτυχημένη. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη ιστορία από τα παρασκήνια του Χόλιγουντ αποκαλύπτει ο Ντάστιν Χόφμαν μέσα από τη νέα του αυτοβιογραφία, περιγράφοντας έναν έντονο καβγά με τον επί χρόνια φίλο και συνάδελφό του, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Αφορμή στάθηκε ένα τηλεφώνημα που δεν απαντήθηκε ποτέ και μια κινηματογραφική συνεργασία που έμελλε να χαρίσει στον Χόφμαν ακόμη μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ο 89χρονος ηθοποιός ανατρέχει στα γεγονότα που προηγήθηκαν της συμμετοχής του στην πολιτική σάτιρα Wag the Dog του 1997, αποκαλύπτοντας ότι ο Ντε Νίρο εξοργίστηκε μαζί του επειδή πίστεψε πως τον αγνοούσε σκόπιμα.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο Χόφμαν, ακούγοντας τον φίλο του να φωνάζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κάλεσε τη σύζυγό του να ακούσει όσα συνέβαιναν.

Το περιστατικό περιλαμβάνεται στην αυτοβιογραφία του με τίτλο Look at Me, που κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου 2026, και παρουσιάστηκε σε δημοσίευμα του περιοδικού People.

Το τηλεφώνημα που προκάλεσε την έκρηξη του Ρόμπερτ Ντε ΝίροΌλα ξεκίνησαν όταν ο Ντε Νίρο προσπάθησε να πείσει τον Χόφμαν να συμμετάσχει στην ταινία «Wag the Dog», στην οποία θα πρωταγωνιστούσαν μαζί.

Ο Χόφμαν, ωστόσο, είχε αρχικά επιφυλάξεις για τον ρόλο που του προτεινόταν, θεωρώντας ότι ο χαρακτήρας ήταν υπερβολικά εξωστρεφής.

Ο Ντάστιν Χόφμαν, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Βιτόριο Γκάσμαν / AP

Στη διάρκεια των συζητήσεων, ο Ντε Νίρο άφησε ένα τηλεφωνικό μήνυμα στον συνάδελφό του, το οποίο εκείνος, όπως υποστηρίζει, δεν έλαβε ποτέ.

Όταν οι δυο τους επικοινώνησαν ξανά, ο Ντε Νίρο θεώρησε ότι ο Χόφμαν είχε επιλέξει συνειδητά να μην ανταποκριθεί στο τηλεφώνημά του, αντιμετωπίζοντας τη συμπεριφορά του ως ένδειξη ασέβειας.

Η αντίδρασή του ήταν εκρηκτική.

Ο Χόφμαν θυμάται ότι ο φίλος του άρχισε να του φωνάζει τόσο έντονα, ώστε εκείνος έκανε νόημα στη σύζυγό του, Λίζα, να πλησιάσει για να ακούσει κι εκείνη τη συνομιλία.

«Ο Μπομπ φώναζε τόσο πολύ που θυμάμαι να κάνω νόημα στη Λίζα να έρθει να ακούσει μαζί μου από το ακουστικό», γράφει.

Όταν διαπίστωσε ότι ο Ντε Νίρο δεν μπορούσε να ηρεμήσει, αποφάσισε να τον διακόψει με μια απρόσμενη ερώτηση: «Μπομπ, πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Μιλάς εσύ τώρα ή υποδύεσαι κάποιον χαρακτήρα;»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Ντάστιν Χόφμαν

Μια ατάκα που αποτυπώνει το χιούμορ του Χόφμαν, αλλά και την έκπληξή του μπροστά στο ξέσπασμα ενός ανθρώπου με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία.

Η ταινία που τους έφερε ξανά κοντά

Η ένταση δεν στάθηκε εμπόδιο στη συνεργασία τους.

Ο Χόφμαν αποφάσισε τελικά να συμμετάσχει στο «Wag the Dog», όταν ο σκηνοθέτης Μπάρι Λέβινσον ανέλαβε την ταινία και κατάφερε να διαλύσει τις επιφυλάξεις του για τον χαρακτήρα που επρόκειτο να υποδυθεί.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ειδικού στη διαχείριση πολιτικών κρίσεων, τον οποίο υποδύεται ο Ντε Νίρο, και ενός παραγωγού του Χόλιγουντ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Χόφμαν.

Οι δύο άνδρες αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν έναν ανύπαρκτο πόλεμο στην Αλβανία, με σκοπό να αποσπάσουν την προσοχή της αμερικανικής κοινής γνώμης από ένα σκάνδαλο που απειλεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πολιτική σάτιρα κυκλοφόρησε το 1997, με το θέμα της να προκαλεί συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική επικοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαμορφώσουν την αντίληψη της πραγματικότητας.

Για την ερμηνεία του στον ρόλο του παραγωγού Στάνλεϊ Μοτς, ο Χόφμαν απέσπασε την έβδομη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Το βραβείο εκείνη τη χρονιά κατέκτησε ο Τζακ Νίκολσον για την ταινία As Good as It Gets.

«Την ξαναείδα πρόσφατα και τη λάτρεψα»

Παρά τον έντονο καβγά που προηγήθηκε των γυρισμάτων, ο Ντάστιν Χόφμαν διατηρεί ιδιαίτερα θετικές αναμνήσεις από την ταινία.

Στη νέα του αυτοβιογραφία αποκαλύπτει ότι παρακολούθησε πρόσφατα ξανά το «Wag the Dog» και εντυπωσιάστηκε από το πόσο καλά έχει αντέξει στον χρόνο.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο χιούμορ, στην ευφυή προσέγγιση του σεναρίου και στην ερμηνεία του Ντε Νίρο, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά διακριτική.

Για τον Χόφμαν, η ταινία παραμένει μια από τις ξεχωριστές συνεργασίες της καριέρας του, παρά τις αρχικές του αμφιβολίες.

Μια φιλία δεκαετιών και τέσσερις κινηματογραφικές συνεργασίες

Η σχέση των δύο ηθοποιών ξεπερνά τα όρια μιας απλής επαγγελματικής συνεργασίας.

Ο Χόφμαν και ο Ντε Νίρο είχαν βρεθεί για πρώτη φορά μαζί στη μεγάλη οθόνη στην ταινία Sleepers του 1996, επίσης σε σκηνοθεσία Μπάρι Λέβινσον.

Ακολούθησε το «Wag the Dog» το 1997, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα συνεργάστηκαν ξανά στις δημοφιλείς κωμωδίες Meet the Fockers και Little Fockers.

Στην αυτοβιογραφία του, ο Χόφμαν διευκρινίζει ότι ο Ντε Νίρο είναι ένας από τους παλιούς του φίλους, σημειώνοντας μάλιστα ότι κατά καιρούς ο κόσμος τούς μπερδεύει μεταξύ τους.

Η αναφορά του στον συγκεκριμένο καβγά δεν γίνεται ως εξομολόγηση κάποιας βαθιάς ρήξης, αλλά ως μία από τις χαρακτηριστικές ιστορίες που συνόδευσαν την πολύχρονη φιλία τους.

Σήμερα, με τον Χόφμαν στα 89 του χρόνια και τον Ντε Νίρο στα 83, οι δύο ηθοποιοί παραμένουν από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου.

Η έκδοση του Look at Me φέρνει στο φως μικρές και μεγάλες ιστορίες από μια καριέρα σχεδόν έξι δεκαετιών. Ανάμεσά τους και εκείνο το τηλεφώνημα, στο οποίο ο Ντάστιν Χόφμαν βρέθηκε να αναρωτιέται εάν ο φίλος του ήταν πραγματικά θυμωμένος ή απλώς έδινε ακόμη μία σπουδαία ερμηνεία.

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