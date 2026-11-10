Ντάστιν Χόφμαν: «Κατέληξα στο ταμείο ανεργίας» - Η ταινία που του έφερε δόξα, αλλά όχι χρήματα

Snapshot Ο Ντάστιν Χόφμαν αποκάλυψε ότι μετά την επιτυχία της ταινίας «Πρωτάρης» αναγκάστηκε να ζητήσει επίδομα ανεργίας λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Παρά τη φήμη και την αναγνώριση, ο Χόφμαν έλαβε μόλις 3.000 δολάρια μετά τα έξοδα από τη συμμετοχή του στην ταινία και πλήρωσε ο ίδιος τα ταξιδιωτικά του έξοδα.

Ο ηθοποιός λάμβανε περίπου 55 δολάρια την εβδομάδα από την υπηρεσία ανεργίας της Νέας Υόρκης.

Μια φωτογραφία του Χόφμαν στην ουρά του γραφείου ανεργίας δημοσιεύτηκε από το περιοδικό Life, γεγονός που του προκάλεσε αμηχανία και ντροπή.

Η επιτυχία του «Πρωτάρη» δεν εξασφάλισε άμεση οικονομική σταθερότητα στον Χόφμαν, παρά το γεγονός ότι τον έκανε διάσημο. Snapshot powered by AI

Το πρόσωπό του βρισκόταν στις κινηματογραφικές αφίσες, οι θεατές τον αναγνώριζαν στον δρόμο και μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του 1960 τον είχε μετατρέψει σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη σε σταρ του Χόλιγουντ. Την ίδια περίοδο, όμως, ο Ντάστιν Χόφμαν στεκόταν στην ουρά ενός γραφείου ανεργίας, προσπαθώντας να εξασφαλίσει χρήματα για να ζήσει.

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του «Πρωτάρη», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκαλύπτει μια λιγότερο λαμπερή πλευρά της ταινίας που άλλαξε οριστικά τη ζωή του.

Ο Ντάστιν Χόφμαν

Μέσα από την αυτοβιογραφία του, «Look at Me», που κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου, ο 89χρονος ηθοποιός θυμάται την απροσδόκητη επιτυχία της πρώτης μεγάλης κινηματογραφικής του εμφάνισης, τη δυσανάλογα μικρή οικονομική ανταμοιβή του και την αμηχανία που αισθάνθηκε όταν η οικονομική του κατάσταση έγινε δημόσια γνωστή.

«Ήμουν διάσημος, αλλά ουσιαστικά δεν είχα χρήματα»

Το 1967, ο Ντάστιν Χόφμαν επιλέχθηκε να υποδυθεί τον Μπέντζαμιν Μπράντοκ, έναν νεαρό απόφοιτο πανεπιστημίου που εμπλέκεται σε μια ερωτική σχέση με τη μεγαλύτερή του κυρία Ρόμπινσον, την οποία ενσάρκωσε η Αν Μπάνκροφτ.

Η ταινία του Μάικ Νίκολς εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, καθιερώνοντας τον Χόφμαν ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του αμερικανικού κινηματογράφου.

Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα απείχε πολύ από τη δημόσια εικόνα του.

Όπως αποκαλύπτει ο ηθοποιός, μετά την κάλυψη όλων των εξόδων του από τη συμμετοχή του στην παραγωγή, του απέμειναν μόλις 3.000 δολάρια.

Ο Ντάστιν Χόφμαν

Μάλιστα, χρειάστηκε να πληρώσει ο ίδιος τα ταξιδιωτικά του έξοδα για το Λος Άντζελες, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.

Η αντίφαση ανάμεσα στη φήμη και στην οικονομική του κατάσταση ήταν εντυπωσιακή. Ο κόσμος τον σταματούσε στον δρόμο για αυτόγραφα, ενώ ο ίδιος εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Μετά την εξάντληση των χρημάτων του, ο Χόφμαν αναγκάστηκε να προσφύγει στις υπηρεσίες ανεργίας της Νέας Υόρκης, λαμβάνοντας επίδομα που έφτανε περίπου τα 55 δολάρια την εβδομάδα.

Ο Ντάστιν Χόφμαν / AP

Η φωτογραφία που τον έκανε να νιώσει ντροπή

Η πιο παράδοξη στιγμή αυτής της περιόδου ήρθε όταν το περιοδικό Life δημοσίευσε μια φωτογραφία του Χόφμαν την ώρα που περίμενε στην ουρά του γραφείου ανεργίας.

Ο ηθοποιός ήταν πλέον αναγνωρίσιμος σε ολόκληρη την Αμερική. Όσοι βρίσκονταν γύρω του δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι ένας κινηματογραφικός πρωταγωνιστής είχε πραγματικά ανάγκη από οικονομική βοήθεια.

Στην αυτοβιογραφία του περιγράφει την αμηχανία που αισθάνθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, αποκαλύπτοντας ότι δεν επέστρεψε ποτέ ξανά στο συγκεκριμένο γραφείο.

Οι αποδοκιμαστικές ματιές των υπόλοιπων ανθρώπων που περίμεναν στην ουρά τον έκαναν να αισθάνεται άβολα, καθώς εκείνοι θεωρούσαν ότι ένας τόσο διάσημος ηθοποιός δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική. Ο «Πρωτάρης» είχε ήδη ανοίξει τις πόρτες του Χόλιγουντ για τον Χόφμαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι του είχε εξασφαλίσει άμεση οικονομική σταθερότητα.

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