Η «ροζ» εξομολόγηση του Ντάστιν Χόφμαν: Στο κρεβάτι με παντρεμένη και ένα όπλο στο κεφάλι

Ο Ντάστιν Χόφμαν παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της ταινίας «Tuner» στο AMC Lincoln Square, στη Νέα Υόρκη. (2026)

Snapshot Ο Ντάστιν Χόφμαν αποκάλυψε ότι σε νεαρή ηλικία είχε εξωσυζυγική σχέση με παντρεμένη γυναίκα.

Ο σύζυγος της γυναίκας τον βρήκε στο κρεβάτι τους και τον απείλησε με όπλο.

Ο Χόφμαν περιέγραψε την εμπειρία ως τρομακτική, με τη συνειδητοποίηση ότι μπορούσε να σκοτωθεί εκείνη τη στιγμή.

Η αφήγηση έγινε σε podcast του Κόναν Ο’Μπράιεν, προωθώντας το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Χόφμαν «Look at Me». Snapshot powered by AI

Μία οδυνηρή εμπειρία, από χρόνια της νιότης του, αποκάλυψε ο διάσημος ηθοποιός Ντάστιν Χόφμαν, περιγράφοντας τη στιγμή που ένας εξοργισμένος άνδρας τον βρήκε στο κρεβάτι με τη σύζυγό του.

Σε podcast του Κόναν Ο’Μπράιεν που μεταδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός: «Είχα μια εξωσυζυγική σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα. Και εκείνη νόμιζε ότι, μόλις ο σύζυγός της αποκοιμηθεί, θα παραμείνει κοιμισμένος».

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Tootsie», ο οποίος ανέφερε ότι η παράνομη σχέση συνέβη όταν ήταν νέος, είχε προσκληθεί στο σπίτι της γυναίκας αφού ο σύζυγός της έπεσε για ύπνο.

«Και ενώ εμείς κάναμε μια μικρή γιορτή, μπήκε μέσα με ένα όπλο», διηγήθηκε. «Και με σημάδεψε. Και είπε — θυμάμαι ακριβώς τι είπε — “Φύγε, φύγε”».

Ο Χόφμαν, 89 ετών σήμερα, θυμόταν πολύ καθαρά πώς ήταν να τον σημαδεύουν με όπλο και να σκέφτεται ότι «θα πεθάνει».

«Όταν σε σημαδεύουν με όπλο, πρώτα απ’ όλα, εκείνη η τρύπα φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα», αναπολούσε. «Και συνειδητοποιείς ότι, από στιγμή σε στιγμή, από στιγμή σε στιγμή θα τραβήξει τη σκανδάλη, γιατί το δάχτυλό του είναι πάνω στη σκανδάλη. Και σκέφτεσαι… και συνειδητοποιείς ότι αυτό ήταν… θα πεθάνω, θα πεθάνω την επόμενη στιγμή».

«Και κάνεις τα πάντα, θα έκανες τα πάντα, ξέρεις, για να αποφύγεις να σκοτωθείς.»

Dustin Hoffman told Conan O’Brien about the time he nearly got SHOT after sneaking into a married woman’s house for an affair, thinking her husband was asleep, only for him to walk in on them with a GUN pointed straight at Hoffman 😭💀 https://t.co/vKZPzxCbOf — Killa 🌺 (@KillaKreww) November 9, 2026

Ο Χόφμαν προωθεί το αυτοβιογραφικό του βιβλίο, «Look at Me», που κυκλοφορεί από τις 10 Νοεμβρίου.

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