Συγκινημένος ο Τζόνι Ντεπ για την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη - Το μήνυμα στους θαυμαστές του

Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του «Ebenezer», μιλώντας με συγκίνηση για τη στήριξη των θαυμαστών του και τη νέα σελίδα στην κινηματογραφική του πορεία

Ανθή Κουρεντζή

Συγκινημένος ο Τζόνι Ντεπ για την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη - Το μήνυμα στους θαυμαστές του

Ο Τζόνι Ντεπ

LIFESTYLE
4'
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  • Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στο κόκκινο χαλί μετά από οκτώ χρόνια απουσίας, παρουσιάζοντας την ταινία «Ebenezer» στο Λονδίνο.
  • Η νέα ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του σε μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή μετά τις δικαστικές διαμάχες με την Άμπερ Χερντ.
  • Στο «Ebenezer», ο Ντεπ υποδύεται τον Εμπενίζερ Σκρουτζ σε μια σκοτεινότερη προσέγγιση του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς.
  • Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στον ρόλο του Τζακ Σπάροου στους «Πειρατές της Καραϊβικής», εφόσον υπάρξει μια κατάλληλη ιστορία.
  • Οι συζητήσεις για την έκτη ταινία των «Πειρατών της Καραϊβικής» βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.
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Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει δυναμικά στο Χόλιγουντ, έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο 63χρονος ηθοποιός βρέθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Λονδίνο για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Ebenezer», όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους θαυμαστές του.

Η θερμή υποδοχή φαίνεται πως συγκίνησε ιδιαίτερα τον πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής», ο οποίος δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του προς όσους συνέχισαν να τον υποστηρίζουν, ακόμη και κατά την περίοδο που η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων.

Johnny Depp

Ο Τζόνι Ντεπ / AP

«Δεν υπάρχει τρόπος να εξηγήσω πώς αισθάνομαι. Είναι κάτι πολύ βαθύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για την αγάπη που εισέπραξε στην πρεμιέρα.

«Αυτοί είναι οι άνθρωποι που με στήριξαν στα εύκολα και στα δύσκολα. Και τους χρωστάω. Τους χρωστάω πολλά. Αυτοί είναι τα αφεντικά μου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο κοινό του.

Η επιστροφή στη μεγάλη οθόνη μετά τις δικαστικές διαμάχες

Η νέα ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Τζόνι Ντεπ σε μια μεγάλη παραγωγή αμερικανικού κινηματογραφικού στούντιο, για πρώτη φορά μετά το 2018 και τη συμμετοχή του στο «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald».

Τα χρόνια που μεσολάβησαν ήταν ιδιαίτερα ταραχώδη για τον ηθοποιό, καθώς η δικαστική του αντιπαράθεση με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ, συγκέντρωσε τεράστια δημοσιότητα και επηρέασε σημαντικά την επαγγελματική του πορεία.

Το 2020 ο Ντεπ έχασε τη δικαστική υπόθεση δυσφήμησης που είχε κινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της εφημερίδας «The Sun». Δύο χρόνια αργότερα, στην πολύκροτη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ένορκοι έκριναν ότι η Χερντ τον είχε δυσφημήσει, ενώ παράλληλα επιδίκασαν αποζημίωση και στην ίδια για ένα σκέλος της ανταγωγής της. Η δικαστική διαμάχη ολοκληρώθηκε με συμβιβασμό τον Δεκέμβριο του 2022.

Παρότι ο ηθοποιός δεν εγκατέλειψε εντελώς τον κινηματογράφο, επιλέγοντας στο μεταξύ παραγωγές όπως το «Minamata» και το «Jeanne du Barry», η συμμετοχή του σε μεγάλες χολιγουντιανές ταινίες είχε περιοριστεί αισθητά.

Η επιστροφή του με το «Ebenezer» αποτελεί επομένως μια σημαντική στιγμή για την καριέρα του, αλλά και μια νέα δοκιμασία για τη θέση του στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία.

Στη νέα του ταινία, ο Τζόνι Ντεπ αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ, του δύστροπου και φιλάργυρου πρωταγωνιστή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Τσαρλς Ντίκενς.

Πρόκειται για μια σκοτεινότερη κινηματογραφική προσέγγιση του κλασικού έργου, σε σκηνοθεσία του Τάι Γουέστ.

Film Review - Ebenezer

Ο Τζόνι Ντεπ ως Εμπενίζερ Σκρουτζ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol»

Μιλώντας για την πρόκληση να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που έχει ενσαρκωθεί από σπουδαίους ηθοποιούς, ο Ντεπ αναφέρθηκε στην ερμηνεία του Άλαστερ Σιμ στην κινηματογραφική μεταφορά του 1951.

«Έχω δει τον τέλειο Εμπενίζερ Σκρουτζ στην ερμηνεία του Άλαστερ Σιμ», παραδέχθηκε, εξηγώντας ότι δεν επιχείρησε να ξεπεράσει εκείνη την ερμηνεία, αλλά να προσεγγίσει τον χαρακτήρα από διαφορετική οπτική.

«Ξέρω ότι δεν μπορείς να είσαι καλύτερος, αλλά μπορείς να βρεις έναν διαφορετικό δρόμο για να μπεις στον χαρακτήρα. Αυτό προσπάθησα να κάνω», ανέφερε.

Film Review - Ebenezer

Ο Τζόνι Ντεπ ως Εμπενίζερ Σκρουτζ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol»

Θα επιστρέψει και στους «Πειρατές της Καραϊβικής»;

Η επανεμφάνιση του Τζόνι Ντεπ σε μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή αναζωπυρώνει παράλληλα τις συζητήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής του στον ρόλο που τον καθιέρωσε σε ολόκληρο τον κόσμο: εκείνον του Τζακ Σπάροου.

Ο ηθοποιός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μία ακόμη ταινία των «Πειρατών της Καραϊβικής», θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση να υπάρξει μια ιστορία που θα προσφέρει ένα αντάξιο φινάλε στους αγαπημένους χαρακτήρες.

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Ο Τζόνι Ντεπ ως Τζακ Σπάροου στους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Παράλληλα, έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον παραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ, με τον οποίο διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία και φιλία.

«Θα δούλευα με τον Μπρουκχάιμερ αύριο, σε οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία τι θα ήταν. Αν είναι ο Τζέρι, τον εμπιστεύομαι», δήλωσε.

Τον Αύγουστο του 2026, ο παραγωγός επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τον Ντεπ για την έκτη ταινία της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία.

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