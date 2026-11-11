Κάρεν Μάλντερ: Πώς είναι σήμερα ο πρώτος «άγγελος» της Victoria's Secret

Η Κάρεν Μάλντερ επιστρέφει στο προσκήνιο, 26 χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον χώρο της μόδας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κάρεν Μάλντερ: Πώς είναι σήμερα ο πρώτος «άγγελος» της Victoria's Secret
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  • Η Κάρεν Μάλντερ, πρώτη «άγγελος» της Victoria's Secret, επιστρέφει στη μόδα μετά από 26 χρόνια απουσίας.
  • Η ίδια πρότεινε την ιδέα των «Αγγέλων» της Victoria's Secret, εμπνευσμένη από τους «Άγγελους του Τσάρλι».
  • Το 2001 κατήγγειλε κακοποίηση στον χώρο της μόδας, αλλά αργότερα υποστήριξε ότι εξαναγκάστηκε να δηλώσει πως οι καταγγελίες ήταν ψευδείς.
  • Η πρόσφατη φωτογράφισή της για τη γερμανική Vogue και η συμμετοχή της στο Victoria's Secret Fashion Show 2026 σηματοδοτούν την επαγγελματική της επιστροφή.
  • Η Μάλντερ επιθυμεί να αφήσει πίσω το παρελθόν και να προχωρήσει χωρίς αρνητικά συναισθήματα.
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Επιστροφή στο προσκήνιο για την Κάρεν Μάλντερ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermodels της δεκαετίας του '90 και την πρώτη «άγγελο» της Victoria's Secret. Το 57χρονο μοντέλο από την Ολλανδία, που έχει φωτογραφηθεί για περισσότερα από 700 εξώφυλλα περιοδικών και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Dior, Chanel και Yves Saint Laurent, επανέρχεται σταδιακά στον χώρο της μόδας, έπειτα από πολλά χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κάρεν Μάλντερ έκανε πρόσφατα μια νέα εμφάνιση στο εξώφυλλο της γερμανικής Vogue για τον Σεπτέμβριο, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο βρέθηκε και στο σόου της Victoria's Secret για το 2026, στο Λος Άντζελες. Η επιστροφή της σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία, ύστερα από μια μακρά περίοδο απομάκρυνσης από τη δημόσια ζωή.

https://www.instagram.com/p/DesAEizBJYH/

Η πορεία από τις πασαρέλες στην κορυφή της μόδας

Η Μάλντερ ξεκίνησε την πορεία της στον χώρο του modeling στην εφηβεία της, όταν κέρδισε έναν ολλανδικό διαγωνισμό μοντέλων. Χρειάστηκαν, όπως η ίδια θυμήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Ντίλαν Κέλι, μερικά χρόνια μέχρι να γίνει γνωστή σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της εποχής. Με το προσωνύμιο «The Blonde With Class», συγκαταλεγόταν στα πιο ακριβοπληρωμένα πρόσωπα της βιομηχανίας, με τις αμοιβές της να φέρονται να έφταναν τα 10.000 δολάρια την ημέρα.

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Η Κάρεν Μάλντερ

Το 1996 αναδείχθηκε Model of the Year, διάκριση που, όπως αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη, δεν γνώριζε καν ότι είχε λάβει. «Δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα όσα κάνω. Με κάνει να αισθάνομαι αμήχανα», σχολίασε όταν ο δημοσιογράφος τής υπενθύμισε τη συγκεκριμένη βράβευση.

Αναπολώντας εκείνη την περίοδο, τη χαρακτήρισε διασκεδαστική και γρήγορη, με συνεχείς μετακινήσεις από τη μία επίδειξη στην άλλη και ελάχιστο χρόνο για προετοιμασία. Όπως είπε, πολλές φορές έκανε μόνη της το μακιγιάζ της, καθώς όλα έπρεπε να γίνονται με ταχύτητα.

Πώς έγινε η πρώτη «άγγελος» της Victoria's Secret

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας της γράφτηκε το 1998, όταν περπάτησε στην πασαρέλα ως η πρώτη «άγγελος» της Victoria's Secret, μαζί με την Τάιρα Μπανκς.

Μάλιστα, η ιδέα για τους «Αγγέλους» της εταιρείας ανήκε στην ίδια. Όπως αποκάλυψε στον Ντίλαν Κέλι, εμπνεύστηκε από τους «Άγγελους του Τσάρλι» και πρότεινε στον Εντ Ράζεκ να δημιουργήσει την αντίστοιχη ταυτότητα για τη Victoria's Secret.

«Ήταν δική μου ιδέα. Σκεφτόμουν τους "Άγγελους του Τσάρλι" και τότε είπα στον Εντ Ράζεκ: Γιατί δεν δημιουργείτε τους "Αγγέλους της Victoria's Secret"; Και έτσι το έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αποχώρηση από τη μόδα και η δύσκολη περίοδος

Το 2000, η Κάρεν Μάλντερ απομακρύνθηκε από το modeling, θέλοντας να ασχοληθεί με άλλους τομείς της ψυχαγωγίας, μεταξύ των οποίων και η μουσική. Ωστόσο, η επόμενη χρονιά σηματοδότησε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

Το 2001, σε ηλικία 32 ετών, εμφανίστηκε σε γαλλική τηλεοπτική εκπομπή, όπου προχώρησε σε καταγγελίες για κακοποίηση στον χώρο της μόδας. Η εκπομπή δεν προβλήθηκε ποτέ, ενώ η ίδια απευθύνθηκε και στις γαλλικές Αρχές.

Λίγο αργότερα εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική στο Παρίσι, παραμένοντας μακριά από τη δημοσιότητα για χρόνια. Μετά την έξοδό της από την κλινική, είχε αναφέρει στις Αρχές ότι είχε επινοήσει τις καταγγελίες της.

Ωστόσο, σε συνέντευξή της στη γερμανική Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου, έδωσε μια διαφορετική εκδοχή για όσα είχαν συμβεί, υποστηρίζοντας ότι εξαναγκάστηκε να δηλώσει πως όλα ήταν κατασκευασμένα.

«Νόμιζα ότι επειδή ήμουν διάσημη, οι άνθρωποι θα με πίστευαν. Το μόνο που ήθελα ήταν να σταματήσουν αυτά τα φρικτά πράγματα, να σταματήσουν οι άνδρες να πιστεύουν ότι μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν», δήλωσε στο περιοδικό.

Η επιστροφή στο προσκήνιο και η σημερινή εικόνα της

Η πρόσφατη φωτογράφισή της για τη γερμανική Vogue αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα επιστροφής στον χώρο της μόδας. Σε συνέντευξή της στον Ντίλαν Κέλι, που δημοσιεύτηκε στο Instagram τη Δευτέρα, η 57χρονη πλέον Μάλντερ μίλησε για την απόφασή της να αφήσει πίσω της όσα συνέβησαν και να προχωρήσει.

«Όσα έγιναν, έγιναν. Τα αφήνω στο παρελθόν και θέλω απλώς να προχωρήσω. Δεν θέλω να έχω αρνητικά συναισθήματα για πράγματα ή ανθρώπους. Είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα. Όλοι είναι τόσο ευγενικοί», ανέφερε.

Στη συνέντευξη εμφανίστηκε στο πλευρό του δημοσιογράφου, περπατώντας μαζί του στους δρόμους, φορώντας ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα και ένα κομψό μαύρο παλτό για να προστατευτεί από το φθινοπωρινό κρύο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα loafers, ενώ άφησε τα ξανθά μαλλιά της να πέφτουν φυσικά στους ώμους της.

Τον Οκτώβριο έδωσε το «παρών» και στο Victoria's Secret Fashion Show 2026 στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας ένα μαύρο σατέν φόρεμα, μαύρο σακάκι, γόβες και διάφανα μαύρα γάντια, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα εντυπωσιακό κολιέ και μαύρο clutch.

Λίγο αργότερα, βρέθηκε και στο αποκριάτικο πάρτι της Χάιντι Κλουμ στη Νέα Υόρκη, όπου εμφανίστηκε μεταμφιεσμένη στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερφελντ.

Έπειτα από χρόνια απουσίας, η Κάρεν Μάλντερ φαίνεται να ανοίγει ξανά την πόρτα της βιομηχανίας που τη γνώρισε στην κορυφή, επιλέγοντας να κοιτάξει μπροστά και να αφήσει πίσω της ένα ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της.

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