Τομ Μπρέιντι: Τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιο με τη Ζιζέλ, νέος έρωτας με την Κάντις Σουάνπολ

Snapshot Ο Τομ Μπρέιντι φέρε να βρίσκεται σε σχέση με το μοντέλο Κάντις Σουάνπολ, τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του από τη Ζιζέλ Μπούντχεν.

Το ζευγάρι ζει στο Μαϊάμι και διατηρεί τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς δημόσιες επιβεβαιώσεις.

Η Κάντις Σουάνπολ είναι γνωστό μοντέλο της Victoria’s Secret και ιδρύτρια βιώσιμης εταιρείας μαγιό.

Ο Μπρέιντι έχει τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, ενώ το διαζύγιό του με τη Μπούντχεν οριστικοποιήθηκε το 2022 μετά από 13 χρόνια γάμου.

Η παρουσία της Σουάνπολ στο UFC 333 στο Άμπου Ντάμπι προκάλεσε θετικά σχόλια στα social media και συνδέθηκε με τα δημοσιεύματα για τη σχέση της με τον Μπρέιντι. Snapshot powered by AI

Νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως γυρίζει ο Τομ Μπρέιντι, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, ο πρώην σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου διατηρεί σχέση με το μοντέλο Κάντις Σουάνπολ, τέσσερα χρόνια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από τη Ζιζέλ Μπούντχεν.

Οι πληροφορίες για το φερόμενο ειδύλλιο έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το μοντέλο να βρίσκεται πρόσφατα στο επίκεντρο της προσοχής κατά την παρουσία της στο UFC 333, στο Άμπου Ντάμπι.

Η 38χρονη Σουάνπολ έδωσε το «παρών» στις 24 Οκτωβρίου στην Etihad Arena, επιλέγοντας ένα μαύρο σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα. Στη συνέχεια, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της στο Instagram, γράφοντας: «Ξεκινώντας το ταξίδι μου στο Άμπου Ντάμπι με το UFC! Τι απίστευτη και υπέροχη εμπειρία!».

Οι κοινές τους συναντήσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, το οποίο επικαλείται πηγές, ο Τομ Μπρέιντι και η Κάντις Σουάνπολ βγαίνουν μαζί εδώ και μερικούς μήνες. Το People μετέφερε επίσης πληροφορίες από πηγές που υποστηρίζουν ότι οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί.

«Ζουν και οι δύο στο Μαϊάμι, οπότε είναι πολύ βολικό», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο People, προσθέτοντας ότι συναντιούνται συχνά.

https://www.instagram.com/reel/De4exQWCPUG/

Άλλη πηγή υποστήριξε ότι το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λαμβάνοντας μέτρα ώστε οι συναντήσεις του να μη γίνονται αντιληπτές.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε ο Μπρέιντι ούτε η Σουάνπολ έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες για τη σχέση τους.

Τα σχόλια στα social media

Η παρουσία της Κάντις Σουάνπολ στο Άμπου Ντάμπι συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή της στο Instagram, το μοντέλο δέχθηκε φιλοφρονήσεις από θαυμαστές αλλά και γνωστά πρόσωπα.

https://www.instagram.com/p/De5zr2TDAvu/

Ορισμένοι χρήστες, ωστόσο, συνέδεσαν την εμφάνισή της με τα δημοσιεύματα για τον Τομ Μπρέιντι, σχολιάζοντας το φερόμενο ειδύλλιο των δύο διάσημων προσώπων.

Ποια είναι η Κάντις Σουάνπολ

Η Κάντις Σουάνπολ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της Victoria’s Secret, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας, όπως οι Chanel, Versace, Fendi και Dior.

Το 2018 δημιούργησε τη δική της εταιρεία μαγιό, Tropic of C, με βιώσιμο προσανατολισμό, αναλαμβάνοντας η ίδια τον ρόλο της ιδρύτριας και της δημιουργικής διευθύντριας.

https://www.instagram.com/p/De3ie9bEa7J/

Στην προσωπική της ζωή, έχει αποκτήσει δύο γιους με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Χέρμαν Νικολί. Οι δυο τους χώρισαν το 2018.

Η ζωή του Τομ Μπρέιντι μετά τη Ζιζέλ Μπούντχεν

Ο Τομ Μπρέιντι, ένας από τους πιο επιτυχημένους παίκτες στην ιστορία του NFL, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μπέντζαμιν, 16 ετών, και τη Βίβιαν, 13 ετών, με την πρώην σύζυγό του, Ζιζέλ Μπούντχεν. Έχει επίσης έναν γιο, τον Τζακ, από την προηγούμενη σχέση του με την ηθοποιό Μπρίτζετ Μόιναχαν.

https://www.instagram.com/p/DcdKhHLgn-A/

Ο Μπρέιντι και η Μπούντχεν οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2022, έπειτα από 13 χρόνια γάμου, με την προσωπική τους ζωή να απασχολεί έκτοτε συχνά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

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