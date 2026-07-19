Ζιζέλ Μπούντχεν: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον μικρό γιο της στις διακοπές

Snapshot Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο σύζυγός της Γιοακίμ Βαλέντε απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το 2025.

Η οικογένεια απολαμβάνει διακοπές στην Ταϊτή, όπου η Ζιζέλ μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες με τον μικρό γιο της.

Στις διακοπές συμμετέχουν επίσης τα δύο παιδιά της Ζιζέλ από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι.

Το όνομα του μικρού γιου της Ζιζέλ δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η Ζιζέλ εμφανίζεται σε φωτογραφίες να κρατά το χέρι του γιου της ενώ βρίσκονται μαζί στη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Η Ζιζέλ Μπούντχεν διασκεδάζει στις διακοπές με τον μικρό γιο που απέκτησε με τον Γιοακίμ Βαλέντε και την οικογένειά της.

Το 45χρονο μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις πρόσφατες οικογενειακές διακοπές της στην Ταϊτή, μαζί με τον σύζυγό της, τον γιο της και τα δύο παιδιά της από τον πρώτο γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν ξεκίνησε την ανάρτησή της με μια φωτογραφία στην οποία απολαμβάνει τη θάλασσα μαζί με τον μικρότερο γιο της, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό. Φαίνεται να κρατάει το χέρι του, καθώς στέκονται δίπλα-δίπλα μέσα στο νερό.