Τομ Μπρέιντι: Ο πρώην της Ζιζέλ χαστουκίζει τον Λόγκαν Πολ - To επεισόδιο που έγινε viral

Snapshot Ο Τομ Μπρέιντι χαστούκισε τον Λόγκαν Πολ στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του Fanatics Fest στη Νέα Υόρκη.

Ο σταρ των Knicks, Καρλ-Άντονι Τάουνς, παρακολούθησε έκπληκτος το περιστατικό.

Ο Μπρέιντι δημοσίευσε το βίντεο του επεισοδίου και αποκάλεσε τον Πολ «βλάκα».

Ο Λόγκαν Πολ απάντησε στο X, αναφέροντας ότι προηγουμένως τον είχε κερδίσει σε αγώνα flag football.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η κόντρα είναι πραγματική ή μέρος προωθητικής ενέργειας. Snapshot powered by AI

Ένα επεισόδιο με χειροδικία σημειώθηκε μεταξύ του Τομ Μπρέιντι και του Λόγκαν Πολ, στο Fanatics Fest την Παρασκευή, με βίντεο που καταγράφει τον επτά φορές πρωταθλητή του Super Bowl να χαστουκίζει τον influencer στο πρόσωπο μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Το περιστατικό συνέβη στο Javits Center της Νέας Υόρκης, με τον σταρ των Knicks, Καρλ-Άντονι Τάουνς, να παρακολουθεί έκπληκτος την αντιπαράθεση.

Ο Μπρέιντι δημοσίευσε αργότερα ο ίδιος πλάνα από το περιστατικό, αναφερόμενος στον Πολ ως «βλάκα» στη λεζάντα.

Οι φανατικοί, που μοιράστηκαν το δικό τους κλιπ της ανταλλαγής, το ονόμασαν «Γύρος 100» αυτού που αποκαλούσαν «ατελείωτο βόειο κρέας» μεταξύ των δύο.

Ο Πολ απάντησε αναδημοσιεύοντας το βίντεο στο X, γράφοντας: «Αυτό συνέβη π.χ. έψηνα τον Τομ επειδή τον κέρδισα στο flag football. Και προσπαθεί να με χαστουκίσει;; Φρικτό παράδειγμα για τα παιδιά Aura -100 + Blocked. Με ρήξη στον τρικέφαλο».

Ο Μπρέιντι ανταπέδωσε με το δικό του μήνυμα, γράφοντας: «Δοκίμασα την Αμερική... θα προσπαθήσω ξανά την επόμενη φορά που θα δω αυτόν τον σπασίκλα».

Tom Brady just slapped Logan Paul at Fanatics fest 😳🤯 pic.twitter.com/NHeLs6Hwvx — Theconnectsport (@theconnectsport) July 17, 2026

Aν η κόντρα τους είναι πραγματική ή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο προωθητικό πλαίσιο μένει να φανεί...