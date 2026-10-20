Victoria’s Secret Fashion 2026: Τα σούπερ μόντελ, τα εντυπωσιακά φτερά και οι στιγμές που ξεχώρισαν

Από την Μπέλα και την Τζίτζι Χαντίντ μέχρι την Αντριάνα Λίμα και την Κάιλι Τζένερ, το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 επέστρεψε στο Λος Άντζελες με εντυπωσιακά φτερά, λαμπερές δημιουργίες, την πολυσυζητημένη επιστροφή του Fantasy Bra και ένα αποκλειστικά γυναικείο μουσικό πρόγραμμα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Victoria’s Secret Fashion 2026: Τα σούπερ μόντελ, τα εντυπωσιακά φτερά και οι στιγμές που ξεχώρισαν
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  • Το σόου της Victoria’s Secret 2026 πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες με τη συμμετοχή κορυφαίων μοντέλων και την επανεμφάνιση του Fantasy Bra.
  • Η Μπέλα Χαντίντ άνοιξε την πασαρέλα με ανοιξιάτικη εμφάνιση και εντυπωσιακά φτερά σχεδιασμένα σαν ανθισμένα κλαδιά.
  • Η Τζίτζι Χαντίντ επέστρεψε με δύο εμφανίσεις, ενώ σημαντικές παρουσίες είχαν επίσης η Αντριάνα Λίμα, η Ιρίνα Σάικ και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο.
  • Το σόου βασίστηκε στο θέμα των τεσσάρων εποχών, με φτερά και δημιουργίες εμπνευσμένες από τη φύση να ενισχύουν τη θεατρικότητα.
  • Η διοργάνωση συνδύασε κλασικά και σύγχρονα στοιχεία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κληρονομιά και την εξέλιξη του οίκου Victoria’s Secret.
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Το Λος Άντζελες φιλοξένησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το πολυαναμενόμενο σόου της Victoria’s Secret για το 2026, με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μόδας, εντυπωσιακές δημιουργίες εσωρούχων, θεατρικά φτερά και ένα αποκλειστικά γυναικείο μουσικό πρόγραμμα. Η επιστροφή του εμβληματικού Fantasy Bra, η εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ στην πασαρέλα και η ανάδειξη μιας νέας «Αγγέλου» έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στη φετινή διοργάνωση.

Adriana Lima

Η Adriana Lima περπατάει στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Από την Μπέλα και την Τζίτζι Χαντίντ μέχρι την Αντριάνα Λίμα, την Ιρίνα Σάικ και την Αλεσάντρα Αμπρόζιο, η φετινή επίδειξη συγκέντρωσε μοντέλα διαφορετικών γενεών, αναδεικνύοντας τόσο τη διαχρονική κληρονομιά του οίκου όσο και τη διάθεσή του να εξελίξει την εικόνα του. Την ίδια στιγμή, τα περίτεχνα φτερά, οι δημιουργίες με αναφορές στις τέσσερις εποχές του χρόνου και ένα αμιγώς γυναικείο μουσικό πρόγραμμα συνέθεσαν ένα πολυδιάστατο θέαμα.

Bella Hadid

Η Μπέλα Χαντίντ περπατάει στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Η Μπέλα Χαντίντ άνοιξε την πασαρέλα με μια ανοιξιάτικη εμφάνιση

Τις εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας λεπτά κέρδισε η Μπέλα Χαντίντ, η οποία ανέλαβε να ανοίξει το φετινό σόου, δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν. Το μοντέλο επέλεξε ένα σύνολο με έντονα ανοιξιάτικα στοιχεία, συνδυάζοντας ένα πράσινο σουτιέν διακοσμημένο με πολύχρωμα λουλούδια με μια διάφανη μίνι φούστα σε λαχανί απόχρωση και ψηλοτάκουνα πέδιλα στον ίδιο χρωματικό τόνο.

Το στοιχείο, ωστόσο, που έκανε την εμφάνισή της να ξεχωρίσει ήταν τα μεγάλα φτερά στην πλάτη της. Σχεδιασμένα σαν πράσινα κλαδιά που φιλοξενούσαν ανθισμένα λουλούδια, παρέπεμπαν στην άνοιξη και ενίσχυαν τη φαντασιακή διάσταση της δημιουργίας.

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Η Μπέλα Χαντίντ περπατάει στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Τα ξανθά μαλλιά και το μπρονζέ μακιγιάζ ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, η οποία συνδύαζε τη θηλυκότητα με μια πιο παιχνιδιάρικη, εμπνευσμένη από τη φύση αισθητική. Η επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ στην πασαρέλα της Victoria’s Secret είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το όνομά της έχει συνδεθεί με χαρακτηριστικές στιγμές της σύγχρονης πορείας του θεσμού.

Τζίτζι Χαντίντ, Αντριάνα Λίμα και Ιρίνα Σάικ ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της βραδιάς

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Τζίτζι Χαντίντ, η οποία επέστρεψε στην πασαρέλα με δύο διαφορετικές εμφανίσεις. Στην πρώτη, κινήθηκε σε μια πιο ρομαντική και παιχνιδιάρικη κατεύθυνση, φορώντας ένα σύνολο σε ροζ απόχρωση, το οποίο συνδύασε με μια εντυπωσιακή κάπα διακοσμημένη με λουλουδάτα στοιχεία. Σε επόμενη εμφάνισή της, επέλεξε ένα λευκό μίνι φόρεμα και αφράτα φτερά, που παρέπεμπαν στην κλασική εικόνα των «Αγγέλων» της Victoria’s Secret.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και μοντέλα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού. Η Αντριάνα Λίμα και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο επέστρεψαν στην πασαρέλα, υπενθυμίζοντας τη σύνδεση της Victoria’s Secret με την εποχή κατά την οποία οι «Άγγελοι» έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της διεθνούς μόδας.

Ming Xi

Η Μινγκ Σι περπατάει στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ιρίνα Σάικ, η Κάντις Σουάνπολ, η Μπεχάτι Πρίνσλου Λεβίν, η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, η Άσλεϊ Γκράχαμ, η Τζόαν Σμολς, η Παλομά Έλσεσερ, η Μπάρμπαρα Πάλβιν και η Ανόκ Γιάι. Στην πασαρέλα βρέθηκαν επίσης η Έλσα Χοσκ, η Άλεξ Κονσάνι, η Χε Κονγκ, η Βιτόρια Τσερέτι και η Ντούτζεν Κρος, συνθέτοντας ένα καστ που έφερε κοντά διαφορετικά στιλ, εμπειρίες και γενιές μοντέλων.

Megan Moroney

Η Μέγκαν Μορόνι εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Η παρουσία τόσο καθιερωμένων ονομάτων όσο και νεότερων προσώπων έδωσε στη βραδιά τον χαρακτήρα μιας μεγάλης συνάντησης της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Παράλληλα, ανέδειξε τη διάθεση του οίκου να διατηρήσει στοιχεία της αναγνωρίσιμης ταυτότητάς του, ενσωματώνοντας διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης μόδας.

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner περπατάει στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Τα εντυπωσιακά φτερά και το ταξίδι στις τέσσερις εποχές

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που εξακολουθεί να διαφοροποιεί το σόου της Victoria’s Secret από μια συνηθισμένη επίδειξη εσωρούχων, αυτό είναι η θεατρικότητα των εμφανίσεων. Τα φτερά, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα του θεσμού, είχαν και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο, μετατρέποντας κάθε πέρασμα στην πασαρέλα σε μια ξεχωριστή οπτική ιστορία.

Η δημιουργική κατεύθυνση του Άνταμ Σέλμαν βασίστηκε στην εναλλαγή των τεσσάρων εποχών, με τις εμφανίσεις να αντλούν έμπνευση από την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Ανθισμένα λουλούδια, έντονες αποχρώσεις, διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση και λαμπερές λεπτομέρειες δημιούργησαν μια διαδοχή διαφορετικών αισθητικών προσεγγίσεων.

Alessandra Ambrosio

Η Alessandra Ambrosio περπατάει κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Τα φτερά δεν περιορίστηκαν σε έναν διακοσμητικό ρόλο, αλλά αποτέλεσαν βασικό μέρος κάθε δημιουργίας, ενισχύοντας τη δραματικότητα και τον χαρακτήρα της. Από τις πιο ανάλαφρες, ανοιξιάτικες αναφορές μέχρι τις πιο εντυπωσιακές και λαμπερές χειμερινές συνθέσεις, η πασαρέλα μετατράπηκε σε ένα σκηνικό όπου η μόδα συναντούσε τη φαντασία.

Στο πρόγραμμα υπήρχε, μάλιστα, και ένα δεύτερο χειμερινό κεφάλαιο, ενώ η σειρά PINK απέκτησε το δικό της ξεχωριστό μέρος. Με αυτόν τον τρόπο, το σόου συνδύασε την κλασική αισθητική της Victoria’s Secret με μια πιο σύγχρονη, νεανική και παιχνιδιάρικη προσέγγιση.

Megan Thee Stallion

Η Megan Thee Stallion εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Η Κάιλι Τζένερ, το Fantasy Bra και η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η επιστροφή του εμβληματικού Fantasy Bra, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της Victoria’s Secret. Το εντυπωσιακό σουτιέν, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους και άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολυτελή πλευρά του οίκου, επέστρεψε στην πασαρέλα έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας.

Τη δημιουργία φόρεσε η Κάιλι Τζένερ, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο σόου ως μοντέλο-διάσημη προσωπικότητα, προσθέτοντας ακόμη μία στιγμή υψηλής προβολής στη φετινή διοργάνωση. Η εμφάνισή της συνδύασε τη λάμψη της μόδας με τη δύναμη της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, επιβεβαιώνοντας πως η Victoria’s Secret εξακολουθεί να αξιοποιεί πρόσωπα με μεγάλη απήχηση πέρα από τα παραδοσιακά όρια του μόντελινγκ.

Emeline Hoareau

Η Emeline Hoareau περπατάει στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Η αξία του Fantasy Bra αναφέρθηκε στα 50 εκατομμύρια δολάρια, στοιχείο που ενίσχυσε το ενδιαφέρον γύρω από την επιστροφή του. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει συνδεθεί διαχρονικά με τις πιο πολυτελείς και εντυπωσιακές στιγμές των επιδείξεων της Victoria’s Secret, αποτελώντας κάτι πολύ περισσότερο από ένα συνηθισμένο σύνολο εσωρούχων.

Στο κοινό, η Κρις Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ παρακολούθησαν την εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη σε μια βραδιά όπου η μόδα, η διασημότητα και ο κόσμος του θεάματος βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο.

Barbara Palvin

Η Μπάρμπαρα Πάλβιν περπατάει στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Ένα αποκλειστικά γυναικείο μουσικό πρόγραμμα

Η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή παραγωγή, με ένα αποκλειστικά γυναικείο πρόγραμμα που έφερε στην ίδια σκηνή διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης μουσικής. Οι Τέιτ ΜακΡέι, ΚΑΤΣΑΪ, Μέγκαν Μορόνεϊ και Μέγκαν δι Στάλιον ανέλαβαν να συνοδεύσουν τις εμφανίσεις των μοντέλων, δίνοντας σε κάθε μέρος της επίδειξης τον δικό του ρυθμό και ύφος.

Η Τέιτ ΜακΡέι εμφανίστηκε με κόκκινο κορσέ και διάφανα φτερά από τούλι, ενώ μοιράστηκε την πασαρέλα με την Τζίτζι Χαντίντ. Η σκηνική της παρουσία συνδύασε τη δυναμική εικόνα με τη θεατρικότητα, εντάσσοντας τη μουσική εμφάνιση οργανικά στη ροή του σόου.

Οι ΚΑΤΣΑΪ έδωσαν έναν πιο νεανικό τόνο στο μέρος της PINK, με σύνολα σε ροζ και μαύρες αποχρώσεις, κορσέδες και αλυσίδες σώματος. Η εμφάνισή τους ταίριαξε με τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου τμήματος, το οποίο απευθύνεται σε μια νεότερη γενιά καταναλωτών και αποτυπώνει μια διαφορετική πλευρά της ταυτότητας του οίκου.

Behati Prinsloo

Η Μπεχάτι Πρίνσλου περπατάει στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Η Μέγκαν Μορόνεϊ κινήθηκε σε μια λαμπερή αισθητική που συνδύαζε την κάντρι και την ποπ μουσική, με μεγάλα ροζ φτερά και λεπτομέρειες που αντανακλούσαν το φως. Από την πλευρά της, η Μέγκαν δι Στάλιον επέλεξε ένα ασημί σύνολο με φουτουριστικό χαρακτήρα και μεταλλικά φτερά, προσθέτοντας μια πιο δυναμική διάσταση στη βραδιά.

Η αποκλειστικά γυναικεία σύνθεση των καλλιτεχνών αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά της φετινής παραγωγής, φέρνοντας κοντά τραγουδίστριες με διαφορετικές μουσικές καταβολές και σκηνικές ταυτότητες. Το αποτέλεσμα ήταν μια επίδειξη που δεν περιορίστηκε στις εμφανίσεις των μοντέλων, αλλά αντιμετώπισε την πασαρέλα ως μέρος ενός ευρύτερου θεάματος.

Megan Thee Stallion

Η Megan Thee Stallion, αριστερά, εμφανίζεται ως μοντέλο στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Η Σολάνζ Ομόν και η ανάδειξη μιας νέας «Αγγέλου»

Πέρα από τα διάσημα σούπερ μόντελ, το σόου της Victoria’s Secret για το 2026 έδωσε χώρο και σε νέα πρόσωπα, επιχειρώντας να αναδείξει τις επόμενες πρωταγωνίστριες της πασαρέλας. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η 21χρονη Σολάνζ Ομόν, η οποία αναδείχθηκε νέα «Άγγελος» μέσα από το πρόγραμμα επιλογής μοντέλων «Angels Among Us».

Η Ομόν γεννήθηκε στο Καμερούν και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην πολιτεία Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμμετείχε σε μια διαδικασία επιλογής στην οποία έλαβαν μέρος χιλιάδες υποψήφιες, ενώ η πορεία της παρουσιάστηκε μέσα από σειρά επεισοδίων στο YouTube, καταγράφοντας διαφορετικά στάδια της αξιολόγησης και της προετοιμασίας των μοντέλων.

Megan Moroney

Η Μέγκαν Μορόνι εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

Η ανάδειξή της συνοδεύτηκε από συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων IMG Models, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της διαδρομή. Η ιστορία της εντάσσεται στην προσπάθεια της Victoria’s Secret να συνδέσει την κληρονομιά των «Αγγέλων» με νέες διαδρομές και διαφορετικές προσωπικές αφηγήσεις, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στις ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα που ανεβαίνουν στην πασαρέλα.

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