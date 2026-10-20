Μέγκαν Θι Στάλιον: Τα γόνατά της έγιναν viral - Τρεις συνήθειες για δυνατές αρθρώσεις

Snapshot Η παρατεταμένη καθιστική ζωή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αρθρίτιδας στοόνατο,ι' αυτό συνιστάται η τακτική κίνηση και σύντομοι περίπατοι μέσα στην ημέρα.

Η κατάλληλη σωματική άσκηση, όπως τρέξιμο και άλματα, μπορεί να διατηρήσει την υγεία των αρθρώσεων και να θρέψει τον αρθρικό χόνδρο.

Η χρήση ιβουπροφαίνης πρέπει να γίνεται με προσοχή και υπό ιατρική επίβλεψη, καθώς η μακροχρόνια χρήση μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αρθρίτιδας στο γόνατο.

Η φροντίδα των γονάτων απαιτεί συνέπεια σε μικρές συνήθειες όπως η τακτική κίνηση, η προσαρμοσμένη άσκηση και η υπεύθυνη χρήση φαρμάκων.

Σε περίπτωση επίμονου πόνου ή δυσκολίας στην κίνηση, η αξιολόγηση από ειδικό είναι απαραίτητη αντί της αυτοδιάγνωσης ή παρατεταμένης χρήσης παυσίπονων. Snapshot powered by AI

Το Victoria’s Secret Show ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των «αγγέλων» του, με τα βλέμματα να στρέφονται, μεταξύ άλλων, στην Κάιλι Τζένερ και το σουτιέν αξίας εκατομμυρίων. Ωστόσο, στα social media, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες δεν είναι άλλη από τη Μέγκαν Δι Στάλιον, με τους χρήστες να εστιάζουν σε μια απρόσμενη λεπτομέρεια της εμφάνισής της: τα δυνατά, καλοσχηματισμένα γόνατά της.

Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη οδηγοί με συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει γόνατα σαν τα δικά της. Όπως αναφέρει η Washington Post, τρεις συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά: λιγότερη καθιστική ζωή, περισσότερη κίνηση και άσκηση, αλλά και προσοχή στη χρήση της ιβουπροφαίνης.

Περιόρισε τις ώρες που περνάς καθιστός

Η παρατεταμένη καθιστική ζωή δεν επιβαρύνει μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά ενδέχεται να συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων στις αρθρώσεις. Σύμφωνα με μελέτη που αναφέρεται στις σχετικές συμβουλές, η πολύωρη παραμονή σε καθιστή θέση συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο αρθρίτιδας στο γόνατο.

Μικρές αλλαγές μέσα στην ημέρα μπορούν να βοηθήσουν: σήκω από την καρέκλα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κάνε σύντομους περιπάτους και ενσωμάτωσε περισσότερη κίνηση στις καθημερινές σου δραστηριότητες.

Μην αποφεύγεις την κίνηση και την άσκηση

Το τρέξιμο και τα άλματα δεν χρειάζεται να αποκλείονται από την άσκηση μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ανησυχία για τα γόνατα. Αντίθετα, η κατάλληλη σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας των αρθρώσεων.

«Η κίνηση θρέφει τον χόνδρο», επισημαίνει ορθοπεδικός χειρουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δραστηριότητας για τη λειτουργία των αρθρώσεων. Ο αρθρικός χόνδρος συμβάλλει στην ομαλή κίνηση των οστών και στην απορρόφηση των φορτίων που δέχεται το γόνατο.

Η επιλογή της άσκησης, ωστόσο, πρέπει να γίνεται με βάση τη φυσική κατάσταση του καθενός. Για όσους ξεκινούν τώρα, η σταδιακή αύξηση της έντασης και η ενδυνάμωση των μυών που στηρίζουν το γόνατο αποτελούν χρήσιμα βήματα.

Χρειάζεται προσοχή με την ιβουπροφαίνη

Η ιβουπροφαίνη είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιφλεγμονώδες φάρμακο που χορηγείται για την ανακούφιση από τον πόνο. Ωστόσο, η παρατεταμένη χρήση της χρειάζεται προσοχή και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες επαγγελματία υγείας.

Στις συμβουλές που αναφέρονται, ορισμένες μελέτες συνδέουν τη μακροχρόνια χρήση ιβουπροφαίνης με αυξημένο κίνδυνο αρθρίτιδας στο γόνατο σε ορισμένους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως το φάρμακο προκαλεί αρθρίτιδα, καθώς η σχέση χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση και δεν μπορεί να γενικευτεί σε όλους.

Η συχνή ή παρατεταμένη λήψη αντιφλεγμονωδών καλό είναι να συζητείται με γιατρό ή φαρμακοποιό, καθώς τα φάρμακα αυτά ενδέχεται να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και πέρα από τις αρθρώσεις.

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Οι μικρές συνήθειες που βοηθούν τα γόνατα

Η φροντίδα των γονάτων δεν απαιτεί απαραίτητα εξαντλητικές προπονήσεις ή μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα. Η τακτική κίνηση, η κατάλληλη άσκηση και η υπεύθυνη χρήση φαρμάκων μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για την υγεία των αρθρώσεων.

Το σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια και η άσκηση να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου. Σε περίπτωση επίμονου πόνου, πρηξίματος ή δυσκολίας στην κίνηση, η αξιολόγηση από ειδικό είναι προτιμότερη από την αυτοδιάγνωση ή την παρατεταμένη χρήση παυσίπονων.

Η στάση της Μέγκαν Θι Στάλιον που έγινε viral

Η Μέγκαν Θι Στάλιον έκλεψε τις εντυπώσεις στο Victoria’s Secret Show, όχι μόνο με την αποκαλυπτική εμφάνισή της, αλλά και με τη δυναμική παρουσία της στην πασαρέλα. Η ράπερ φόρεσε ένα μαύρο, ιδιαίτερα ψηλόμεσο εσώρουχο με λεπτές, αστραφτερές τιράντες, το οποίο συνδύασε με μαύρο σουτιέν διακοσμημένο με κρύσταλλα, διαφάνειες και ασορτί μανίκια.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσαν τα εντυπωσιακά, μεταλλικά ασημί φτερά που άνοιγαν πίσω από την πλάτη της, μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα με πλατφόρμα και ένα μαύρο choker. Τα μακριά, ξανθά μαλλιά της, χτενισμένα σε πλούσιους κυματισμούς με βαθιά χωρίστρα στο πλάι, συμπλήρωσαν το look της.

Ωστόσο, εκείνο που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον στα social media ήταν τα γόνατά της και η στάση του σώματός της.