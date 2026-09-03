Φοιτητές: «Καμία παράταση στις διαγραφές των "αιώνιων"»

Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράσταση, καθώς αυτό «δεν θα ήταν τίμιο απέναντι στα παιδιά που διαγράφηκαν πέρυσι» 

Ελένη Ευστρατίου

Φοιτητές: «Καμία παράταση στις διαγραφές των "αιώνιων"»
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Δεν θα δοθεί παράταση στις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών, με την επόμενη διαγραφή να προγραμματίζεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Φέτος θα διαγραφούν φοιτητές που δεν ολοκλήρωσαν το 70% των πιστωτικών μονάδων μετά από επιπλέον χρόνο και όσοι σε πενταετή προγράμματα εισήχθησαν πριν το 2016, με εκτίμηση 40.000-50.000 φοιτητών.
  • Οι φοιτητές που εργάζονται μπορούν να διακόψουν προσωρινά τις σπουδές ή να ενταχθούν σε μερική φοίτηση, με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας φοίτησης.
  • Ο νόμος για τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θεωρείται συνταγματικός και θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές.
  • Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το πρώτο έτος σε Μη Κρατικά Πανεπιστήμια δεν θα χάσουν το ακαδημαϊκό έτος και θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους κανονικά.
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Καμία παράταση στις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών και τη φετινή χρονιά, δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας σήμερα στο EPTnews.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου, η επόμενη διαγραφή φοιτητών που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους παρά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, πρόκειται να γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράσταση, καθώς αυτό «δεν θα ήταν τίμιο απέναντι στα παιδιά που διαγράφηκαν πέρυσι».

Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε την περασμένη χρονιά διαγράφηκαν περίπου 308.000 φοιτητές και φοιτήτριες χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Πρόκειται για άτομα που είχαν εισαχθεί έως το 2017 και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την παράταση της φοίτησής τους. «Ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια που εισήχθη τη δεκαετία του 1970 ή του 1980 δεν έχει κανένα νόημα να παραμένει εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη», ανέφερε.

Ποιοι φοιτητές θα διαγραφούν φέτος

Ο υφυπουργός Παιδείας εξήγησε ότι τη φετινή χρονιά θα διαγραφούν από τους φοιτητικούς καταλόγους:

  • οι φοιτητές που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και έλαβαν επιπλέον χρόνο, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  • όσοι φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών, όπως οι πολυτεχνικές σχολές, οι οποίοι είχαν εισαχθεί πριν από το 2016.

Δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ο αριθμός των φοιτητών που αναμένεται να διαγραφούν, ωστόσο ο υφυπουργός εκτίμησε ότι όσοι σπουδάζουν σε πενταετή προγράμματα είναι 40.000 με 50.000.

Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε ότι οι φοιτητές που εμφανίστηκαν στην τελευταία εξεταστική και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ανενεργοί, δεν θα βγουν αυτομάτως από τη λίστα των επόμενων διαγραφών. Αντιθέτως, χρειάζεται μία σταθερή παρουσία και ενεργή συμμετοχή στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των προβλεπόμενων πιστωτικών μονάδων.

Το ίδιο ισχύει και για τους νέους φοιτητές οι οποίοι ξεκινούν τώρα τις σπουδές τους. Για τα τετραετή προγράμματα ισχύει το «ν+2», δηλαδή ένας φοιτητής έχει συνολικά έξι χρόνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Εάν, στο τέλος αυτού του διαστήματος, έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων, μπορεί να λάβει έναν επιπλέον χρόνο.

Για τα πενταετή προγράμματα, όπως οι πολυτεχνικές και οι γεωπονικές σχολές, ισχύει το «ν+3», δηλαδή συνολική διάρκεια φοίτησης έως οκτώ έτη πριν από την εφαρμογή των πρόσθετων ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Εργαζόμενοι φοιτητές

Ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε ότι οι φοιτητές που εργάζονται και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους θα έχουν ειδική μέριμνα, μέσω δύο βασικών επιλογών.

Αρχικά, μπορούν να διακόψουν προσωρινά τις σπουδές τους έως και δύο χρόνια, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα αυτό στη συνολική διάρκεια φοίτησης. Διαφορετικά, μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης, όπου ο συνολικός χρόνος διπλασιάζεται. Έτσι, σε ένα τετραετές πρόγραμμα, η διάρκεια της μερικής φοίτησης μπορεί να φτάσει τα οκτώ χρόνια.

Τι θα συμβεί με τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Αναφερόμενος στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια και την απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει άδειες λειτουργίας και πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών, ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι «ο νόμος είναι συνταγματικός και ισχυρός» και παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα ιδρυθούν στη χώρα.

Όπως δήλωσε, θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, με βάση τις εξειδικεύσεις που ζήτησε το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανέφερε ότι θα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και όσοι φοιτητές έχουν ήδη εγγραφεί δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι φοιτητές που παρακολούθησαν το πρώτο έτος σπουδών στα συγκεκριμένα ιδρύματα δεν θα χάσουν την ακαδημαϊκή χρονιά και θα μπορέσουν να συνεχίσουν στο δεύτερο έτος.

«Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο φοίτησαν», ανέφερε, χωρίς πάντως να εξειδικεύσει τον νομικό και διοικητικό μηχανισμό που θα εφαρμοστεί μέχρι την ολοκλήρωση της επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων.

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