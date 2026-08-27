Φοιτητές: Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών - Τι να προσέξουν

Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι την επόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου

Φοιτητές: Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών - Τι να προσέξουν
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών στα Πανεπιστήμια ξεκινά σήμερα, 27 Αυγούστου, και διαρκεί μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.
  • Η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, με χρήση των κωδικών του μηχανογραφικού.
  • Απαιτούνται στοιχεία όπως ΑΜΚΑ, ταυτότητα ή διαβατήριο, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου και προσωπικός κωδικός πρόσβασης.
  • Φοιτητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι ή είχαν διαγραφεί πρέπει να ακολουθήσουν ειδική διαδικασία για την εγγραφή στη νέα σχολή.
  • Συνιστάται οι πρωτοετείς να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσα στην προθεσμία και να μην την αναβάλουν.
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Από σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μπορούν οι πρωτοετής φοιτητές να εγγραφούν ηλεκτρονικά στα Πανεπιστήμια που έχουν περάσει μετά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Πρόκειται για μία διευκόλυνση των νεοεισαχθέντων που ξεκινούν για πρώτη φορά τη φοίτησή τους στο ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, αφού δεν χρειάζεται να βρεθούν στη Σχολή για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, αλλά μπορούν να το κάνουν με μία μόνο αίτηση.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας, μέσω των κωδικών που είχαν χρησιμοποιήσει για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Οι εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία πρόσβασης που είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή.

Τι στοιχεία χρειάζονται

Τα στοιχεία που χρειάζονται είναι:

  • ΑΜΚΑ
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Προσωπικός αριθμός τηλεφώνου
  • Οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου
  • Προσωπικός κωδικός πρόσβασης

Τι να προσέξουν

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα Πανεπιστημίου ή είχαν διαγραφεί από προηγούμενο τμήμα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στη νέα σχολή, ώστε να ολοκληρωθεί κανονικά η διαδικασία εγγραφής.

Οι πρωτοετείς καλούνται, επομένως, να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή και να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

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