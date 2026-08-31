Κυψέλη: «Δεν ήθελα να το αποχωριστώ» είπε η 28χρονη Γερμανίδα για το νεκρό βρέφος -Έγκυος η κόρη της

Snapshot Μια 28χρονη Γερμανίδα βρέθηκε στο διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη με ένα νεκρό βρέφος σε δοχείο, το οποίο είχε καταψύξει γιατί δεν ήθελε να το αποχωριστεί.

Υπάρχει υπόνοια ότι το βρέφος το κυοφορούσε η 15χρονη κόρη της, η οποία φέρεται να είναι ξανά έγκυος από τον Αφγανό σύντροφό της.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ αυτών ο 43χρονος σύντροφος της 28χρονης, δύο ανήλικα αγόρια και η 15χρονη κόρη της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έχει κατεπείγουσα μορφή για να καθορίσει τα αίτια θανάτου του βρέφους και την ταυτότητα της μητέρας.

Οι προσαχθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ τα δύο ανήλικα αγόρια εξετάζονται στο Νοσοκομείο Παίδων μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Snapshot powered by AI

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ της Κυριακής ύστερα από τον εντοπισμό ενός βρέφους σε κατάσταση ψύξης, που ήταν τοποθετημένο μέσα σε δοχείο και σε κλεισμένη βαλίτσα σε σπίτι airbnb στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 28χρονη Γερμανίδα, που εντοπίστηκε από τις Αρχές μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου μαζί με άλλα πέντε άτομα, φέρεται να είναι η μητέρα του βρέφους, και για το οποίο στην πρώτη της κατάθεση, μετά την προσαγωγή της, φέρεται να είπε ότι το γέννησε και ότι πέθανε, όμως δεν ήθελε να το αποχωριστεί κι έτσι αποφάσισε να το τοποθετήσει σε δοχείο και να το καταψύξει.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο το βρέφος να το κυοφορούσε η κόρη της

Μια άλλη πληροφορία που βγήκε στο προσκήνιο, αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα το έμβρυο να το κυοφορούσε η 15χρονη, η οποία φέρεται να είναι και πάλι έγκυος, από τον Αφγανό σύντροφό της.

Φως στα αίτια του θανάτου του βρέφους, αλλά και στην ταυτότητα της γυναίκας που το κυοφορούσε θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έχει λάβει κατεπείγουσα μορφή και θα υπάρχουν νέα δεδομένα σήμερα ή το αργότερο αύριο.

Ποιοι ήταν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Κατά την έφοδό τους στο διαμέρισμα της οδού Θάσου 28 στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί που κλήθηκαν ύστερα από καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι δεν του κατέβαλαν τα μισθωτήρια και έκαναν χρήση ναρκωτικών, εντοπίστηκαν έξι άτομα.

Ένας 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη σύντροφός του, δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας περίπου 10-12 ετών, η 15χρονη κόρη της Γερμανίδας, κι ο Αφγανός σύντροφός της.

Άπαντες προσήχθησαν, καθώς οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους στο σπίτι, ψάχνοντας για τα ναρκωτικά που κατήγγειλε ότι έκαναν ο ιδιοκτήτης, εντόπισαν εν τέλει κι ένα δοχείο με το έμβρυο, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση σήψης.

Προφανώς, οι ένοικοι του διαμερίσματος airbnb μετά και τις τελευταίες οχλήσεις του ιδιοκτήτη, είχαν αποφασίσει να φύγουν από το σπίτι, κι έτσι είχαν ετοιμάσει τα πράγματά τους, παίρνοντας μαζί και το βρέφος, το οποίο τοποθέτησαν σε μία από τις βαλίτσες που θα έπαιρναν μαζί τους.

Οι προσαχθέντες βρίσκονται ακόμα υπό κράτηση στα κεντρικά της ΓΑΔΑ και θα παραμείνουν εκεί έως ότου ο ιατροδικαστής βγάλει το πόρισμα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Σε ό,τι αφορά στα δύο ανήλικα αγόρια, τα οποία είχε αποκτήσει η 28χρονη Γερμανίδα από προηγούμενη σχέση της, διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων, ενώ θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

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